Entra en vigor la prohibició de les bosses de plàstic

Print This Post

Subscribe by Email

Connect on Linked in

Add to Google+

Follow on Facebook

Share on Facebook

Es tracta d’una mesura transitòria, ja que en 2021 aquestes bosses, estaran completament prohibides, a menys que estiguen fabricades amb material compostable.

El pròxim 1 de juliol entra en vigor la normativa que obliga als comerços a cobrar per les bosses de plàstic d’un sol ús.

El Govern intentarà així posar fi a les bosses de plàstic lleugeres que encara s’entreguen de forma gratuïta en nombrosos comerços. Un element molt perjudicial des del punt de vista ambiental per la seua baixa reutilització.

Així, els consumidors hauran de pagar a partir del pròxim 1 de juliol per cada bossa de plàstic que reben, encara que siguen més menudes i lleugeres.

El 90 per cent de les bosses només s’utilitzen una vegada i tenen una vida útil entre 12 i 25 minuts tot i que tarden entre 100 i 500 anys en descompondre’s. A més, al voltant d’entre 5 i 13 milions de tones de plàstic acaben cada any al mar i a l’oceà. D’ahí, la importància d’alliberar la nostra naturalesa de plàstics i residus amb la utilització de bosses fetes amb materials que tinguen llarga duració, com aquestes, les bosses de tela.

Es tracta d’una mesura transitòria, ja que en 2021 les bosses de plàstic, estaran completament prohibides, a menys que estiguen fabricades amb material compostable.