“Entre tots i totes! Actuem!”: Alfafar s’uneix al Dia Internacional de l’Eliminació de la Violència contra la Dona

Print This Post

Subscribe by Email

Connect on Linked in

Add to Google+

Follow on Facebook

Share on Facebook

Carpes informatives, xarrades d’experts, teatre, recitals de poesia i una manifestació són algunes de les activitats programades per l’Espai d’Igualtat durant el mes en el qual es visibiliza la lluita contra la violència de gènere.

El mes contra la violència de gènere és un exemple del compromís de l’Ajuntament d’Alfafar per l’educació en igualtat i per la prevenció i tolerància zero a qualsevol tipus de violència masclista.

L’Ajuntament d’Alfafar, a través de l’Espai d’Igualtat, inicia dimecres que ve 14 de novembre el mes d’activitats emmarcades en el Dia Internacional de l’Eliminació de la Violència contra la Dona del 25 de novembre. Fins a l’11 de desembre, les i els veïns d’Alfafar podran participar en un variat programa amb el qual es pretén sensibilitzar a la població de la coresponsabilitat en l’eliminació de la violència de gènere, seguint la política ferma de l’Ajuntament d’Alfafar en els últims anys per a eradicar conductes masclistes i aconseguir una igualtat efectiva en tots els àmbits.

Entre les diverses accions que es realitzaran al llarg del mes, l’Espai d’Igualtat instal·larà una carpa informativa contra la violència de gènere en la Plaça de l’Ajuntament i en la Plaça Poeta Miguel Hernández del Barri Orba els dies 16 i 20 de novembre, respectivament. Seran un punt d’informació i assessorament sobre els diferents tipus de violència masclista i sobre els protocols de prevenció i d’actuació enfront d’aquests casos.

Seguint la labor de conscienciació, sensibilització i assessorament, també s’ha organitzat una taula redona sobre el procés de denúncia i l’atenció a les víctimes, amb les intervencions de l’agent d’Igualtat de l’Ajuntament Ana Garrido, el lletrat Carlos Morató i el comissari de la Policia Local d’Alfafar Santiago Valcárcel, la lectura d’un manifest i una marxa de rebot a la violència el dissabte 24 de novembre.

A més, en les pròximes setmanes, l’Espai d’Igualtat acollirà diverses activitats culturals com el recital de poesia del dimecres 14, les obres Aurora degollada i Dama de nit els dies 20 i 27, el monòleg Qualsevol dóna del dia 22, i la presentació del llibre La xiqueta invisible del dimarts 11 de desembre, en un mes contra la Violència de Gènere al que també se sumen els centres educatius de Primària i Secundària d’Alfafar, agents clau en l’educació per a la igualtat, amb nombroses activitats per a conscienciar sobre la violència masclista i recuperar figures femenines oblidades de la història en les quals participaran alumnat de totes les edats.