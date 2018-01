Entrenaments amb calistènia i HIIT, novetats en l’agenda esportiva d’Almussafes

Print This Post

L’Ajuntament de la localitat programa dues masterclass gratuïtes per a explicar als ciutadans el funcionament d’aquestes disciplines

Les inscripcions per a participar en aquestes activitats poden realitzar-se fins al 21 de gener en el Pavelló Poliesportiu Municipial

Almussafes, a 12 de gener de 2018. ‘Descobreix noves i diferents formes d’entrenament’, la iniciativa impulsada per la Regidoria d’Esports de l’Ajuntament d’Almussafes el passat 2017, torna amb l’inici del nou any amb dues noves sessions sobre calistènia i metodologia HIIT. Dos professionals de l’esport explicaran als assistents a aquestes sessions, que estan dirigides a persones amb bona condició física i són gratuïtes, les característiques d’aquestes dues tècniques. Les masterclass se celebraran en el Pavelló Poliesportiu Municipal el 25 de gener i el 15 de febrer de 16 a 17.30 hores i per a participar és necessari inscriure’s en la recepció d’aquesta infraestructura fins al 21 de gener.

L’Ajuntament d’Almussafes continua innovant en l’àmbit esportiu. Als diferents programes formatius plenament assentats i el seu intens suport logístic i econòmic a les associacions que promouen la pràctica de diferents disciplines esportives, el consistori municipal aposta per l’aplicació de noves fórmules per a motivar la pràctica d’exercici físic entre la ciutadania.

Donat l’èxit obtingut en l’últim trimestre de 2017 amb la celebració de les sessions teòric-pràctiques sobre el crossfit, la metodologia HIIT i la calistènia, «des de la Regidoria d’Esports hem decidit seguir apostant per aquest tipus d’activitats perquè els almussafenys descobrisquen noves formes d’entrenament durant aquest nou any per a contribuir a la millora de la seua salut», comenta l’edil, Pau Bosch.

En aquesta ocasió, el consistori proposa als amants de l’esport aprofundir en la calistènia i la metodologia HIIT a través de dues masterclass que s’impartiran els dies 25 de gener i 15 de febrer de 16 a 17.30 hores en la sala de reunions i en la pista del Pavelló Poliesportiu Municipal. Els graduats en Ciències de l’Activitat Física i de l’Esport i becaris de l’Ajuntament Salvador Esquer i Juan Carlos López seran els encarregats de coordinar les sessions. El 25 de gener es dedicarà a la calistènia i el 15 de febrer a la metodologia HIIT.

A causa del component d’alta intensitat, la iniciativa va dirigida a persones d’entre 16 i 40 anys amb una bona condició física i els menors d’edat hauran d’aportar una autorització del seu pare, mare o tutor/a para poder inscriure’s. La matrícula, que és gratuïta però amb aforament limitat a 24 participants, podrà realitzar-se fins al pròxim 21 de gener i per a fer-la efectiva no serà necessari ser usuari del pavelló.

La calistènia és un sistema d’entrenament centrat sobretot en el moviment dels diferents grups musculars i la seua finalitat és millorar l’agilitat, la força física i la flexibilitat. Per la seua banda, la metodologia HIIT consisteix en el treball de resistència cardiorrespiratòria amb sessions d’entrenament de curta durada i a través d’exercicis que combinen ritmes elevats amb moderats. Ambdues tècniques seran desgranades en profunditat durant aquestes jornades que, sota el títol ‘Descobreix noves i diferents formes d’entrenament’, encaren amb aquesta convocatòria el camí cap a la seua consolidació.