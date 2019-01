És progressa en la reforma de l’antic Magatzem de Cucó d’Alzira per tal d’aconseguir un Casal Jove condicionat

Connect on Linked in

Les millores s’han dut a terme des de fa quasi dos anys i s’espera que l’any 2020 puga iniciar les seues activitats

L’antic Magatzem de Cucó situat a Alzira encara es trova en procés de construcció per tal d’acoseguir un espai condicionat per als joves alzirenys.

Una remodelació que ha estat en marxa des de fa dos anys i que ha passat per diverses fases encara que están a l’espera de rebre diners de la Unió Europea per tal de posar finestres i portes.

El que es pretén en aquest espai no és més que organitzar-lo per tal d’aconseguir un lloc on milers de joves acudisquen per fer tallers, assistir a concerts o reunir-se per visionar proyeccions de pel·lícules.

Està previst que per a la pròxima legislatura s’acabe de reformar i començar a programar tallers i activitats que motiven als joves.

Esperarem fins al pròxim any per poder conéixer si les millores han acabat o encara estarà en procés.