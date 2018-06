L’Escola ANIMA’T de Burjassot llança el curs intensiu de Monitors per a aquest estiu

Print This Post

L’Escola Municipal de Monitors i Animadors de Burjassot, ANIMA’T, acaba de llançar el curs intensiu de Monitors i Monitoras d’oci i temps, en el qual podran matricular-se, aquest estiu, aquells persones que vulguen rebre una formació i titulació oficial en l’àmbit de la dinamització del temps lliure, com pot ser treballar en Escoles d’Estiu, campaments i acampades, Granja-Escoles, animacions per a festes i esdeveniments, etc.

El curs MAT es desenvoluparà, en la Casa de Cultura del municipi, del 25 de juny al 30 de juliol i les classes seran, de dilluns a divendres, de 9h a 14h. Es tracta d’un curs homologat per l’IVAJ-GVA JOVE i que acredita, als quals superen el curs, convertir-se oficialment en monitors i monitoras de temps lliure. Les persones interessades ja poden realitzar la matrícula en la Seu electrònica del IMCJB o, presencialment, en la Casa de Cultura, sol·licitant cita prèvia.

El curs té un preu de 196,25€. En el marc del curs i durant un cap de setmana intensiu, del 9 a l’11 de juliol, els alumnes/as i professors realitzaran un campament per a abordar la dinamització de l’entorn rural i les tècniques de campismo a Olocau. Les despeses d’aquesta activitat (campament) no estan inclosos en el preu de la matrícula.