‘Espai Gran’ finalitza la seua segona edició amb una excursió a la platja de la Malvarrosa

El programa d’envelliment actiu que ofereix una alternativa d’oci per al col·lectiu de majors tornarà en el mes d’octubre

Aquesta temporada la iniciativa ha incorporat un servei de transport per a traslladar als participants amb problemes de mobilitat

Almussafes, a 14 de juny de 2018. Ahir, dimecres 13 de juny, 13 dels 19 inscrits en el programa ‘Espai Gran’ de l’Ajuntament d’Almussafes van participar en l’activitat de final de curs de la iniciativa, impulsada per la Regidoria de la Tercera Edat i finançada íntegrament amb fons municipals. Per primera vegada, la festa amb la qual van posar el punt i final a la temporada els va portar a la platja de la Malvarrosa, on van poder esmorzar i gaudir de l’entorn al costat de les tres monitores que coordinen les sessions, la regidora de la Tercera Edat, Paqui Oliver, i l’alcalde d’Almussafes, Toni González. ‘Espai Gran’, que aquesta segona edició ha incorporat el servei de transport, tornarà en el mes d’octubre amb l’inici de la nova temporada.

El passat 1 de març de 2017, la Regidoria de la Tercera Edat de l’Ajuntament d’Almussafes inaugurava un nou programa inclòs dins del Pla Integral de Majors impulsat pel consistori municipal. ‘Espai Gran’ naixia amb l’objectiu de crear un espai de trobada per a potenciar l’afecte, la comunicació i els vincles socials entre les persones d’edat avançada.

“A dia de hui, el programa ja està plenament consolidat i totes les millores que hem implementat des d’aquell dia han sigut molt ben rebudes per les persones inscrites, alguna cosa que com a responsable de l’àrea que coordina el projecte m’ompli molt”, destaca la regidora de la Tercera Edat, Paqui Oliver.

Aquesta temporada han assistit fins al final de les sessions plantejades un total de 19 persones. “Encara que van començar més, algunes d’elles han hagut de deixar d’acudir per problemes de salut”, explica Oliver. Ahir, dimecres 13 de juny, 13 de les 19 persones inscrites actualment en ‘Espai Gran’ van participar en l’activitat de final de curs, que per primera vegada ha eixit de la Llar dels Jubilats, espai en el qual es desenvolupa el programa, per a traslladar-se a la platja de la Malvarrosa de València.

Acompanyats de les tres monitores encarregades de coordinar les dinàmiques que realitzen, de la pròpia edil Paqui Oliver i de l’alcalde d’Almussafes, Toni González, els excursionistes van passar el matí gaudint de l’entorn.

Durant la visita van rebre un detall per la seua participació i la invitació per a seguir assistint a les sessions a partir del mes d’octubre, quan està previst que es reprenga el programa. “A ells els dóna la vida vindre un parell de dies a la setmana per a xarrar, entretenir-se i seguir aprenent uns d’uns altres amb l’ajuda de les monitores, que són capaces d’animar-los fins i tot quan arriben baixos d’ànim. Solament per açò ja mereix la pena seguir apostant per ‘Espai Gran’, assegura Oliver.

Els interessats a integrar-se en el grup poden inscriure’s en l’Oficina d’Atenció al Major, situada en la planta baixa del Centre de Salut. L’únic requisit és tenir a partir de 70 anys “i tindre ganes de divertir-se i compartir experiències amb els companys, el vertader tresor d’aquest projecte que va creixent a poc a poc gràcies als quals decideixen formar part d’ell”, conclou l’edil.