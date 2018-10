Esport convoca per primera vegada ajudes a projectes singulars en l’àmbit esportiu

Print This Post

La Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport ha publicat en el ‘Diari Oficial de la Generalitat Valenciana’ (DOGV) la convocatòria de les subvencions destinades a l’execució de projectes singulars, en l’àmbit de l’esport i l’activitat física, per a l’any 2018. Cal destacar que és la primera vegada que Esport convoca aquestes ajudes.

Aquestes ajudes tenen com a finalitat subvencionar l’execució en 2018 de projectes singulars que busquen, per mitjà de l’esport, resultats esportius, de representació, formatius o socials, amb la participació destacada d’esportistes i entitats de la Comunitat Valenciana. En aquest sentit, es destinaran 300.000 euros.

Els projectes que vulguen optar a ser subvencionats s’hauran d’ajustar a un dels tipus següents. En el tipus A es podran presentar projectes singulars que tinguen la participació de persones físiques o jurídiques de la Comunitat Valenciana i que busquen fomentar, per mitjà de l’esport, activitats i hàbits saludables, valors positius i mediambientals, així com congressos extraordinaris, elaboració de materials de divulgació esportiva, expedicions d’aventura esportives, travessies o reptes de caràcter esportiu, campanyes i intercanvis esportius, o projectes equiparables, que siguen de celebració ocasional o temporal no permanent.

En el tipus B es presentaran projectes per a la participació i representació directa d’esportistes i entitats de la Comunitat Valenciana en actuacions i proves esportives singulars, organitzades per institucions o entitats, i que no estiguen establides en els calendaris esportius de competició ordinaris oficials.

Dels 300.000 euros destinats per a aquestes subvencions, 250.000 euros seran per a sufragar despeses ocasionades pels projectes de tipus A i 50.000 euros per a les despeses ocasionades en els projectes de tipus B.

Les subvencions tenen com a finalitat finançar les despeses corrents ocasionades per l’execució dels projectes, com ara material esportiu fungible, desplaçaments, muntatge o adequació d’instal·lacions, així com altres derivades de la realització del projecte, però en cap cas podran incloure activitats econòmiques pròpies de l’esport professional ni comportar beneficis econòmics.