Esquerra Unida Algemesí valora el 2016 com un any fèrtil de cara al futur

La formació política considera que s’han sembrat les bases d’un projecte de poble fructífer

Una taxa d’atur inferior al 16% front al 33% del govern del Partit Popular; més ajudes socials per a pal·liar la pobresa; un creixement notable de la participació ciutadana i la fi dels privilegis polítics són els fruits recol·lectats durant el darrer any i que senten les bases per als pròxims anys.

L’any 2016 ha estat el primer any complet d’Esquerra Unida al govern municipal d’Algemesí, ocupant regidories tan significatives com la de Treball, Participació Ciutadana, Esports o Cultura i en les que s’han pogut apreciar millores.

El darrer any començà amb tota una declaració d’intencions. Mentre s’aprimava la despesa en la propaganda institucional i es realitzaven unes festivitats nadalenques més austeres, es contractaven conserges per als col·legis públics que fins al moment no havien tingut. Un canvi de prioritats que s’unia a les decisions preses en 2015 i que obligaven als regidors a pagar-se finalment la seua entrada al Teatre Municipal o a reduir el dinar de la Mare de Déu en més de 7.000 €.

Ja en febrer, Algemesí es declarava Ciutat lliure de desnonaments, fent seua una reivindicació de la PAH, al mateix temps que s’incrementaven les borses de treball per a la brigada de jardineria en gran part finançades per la baixada dels sous polítics.

Més avant coneixíem que la baixada dels preus de les pistes esportives del 2015 donava ja els seus fruits. El treball de Pere Blanco a la regidoria d’Esports incrementava l’ús de les instal·lacions en un 45%.

Durant la primavera i l’estiu s’implementaren novament programes d’ocupació com el Taller Mediambiental, les beques per a joves titulats, la construcció del material per a la nova biblioteca del Raval o el programa municipal d’ocupació agrícola. En total, més de 200 nous llocs de treball generats.

La Trobada d’Escoles en Valencià celebrada en Algemesí va ser també un gran impuls cultural i econòmic per a la ciutat. A més a més, la campanya #AlgemesíNet amb la neteja intensa de carrers, campanyes de conscienciació i instal·lació de noves papereres presentà un aspecte molt més noble i higiènic dels carrers i les places públiques.

Als últims mesos, la celebració dels segons pressupostos participatius de la història d’Algemesí han permés a la ciutat avançar en democràcia i en una nova identitat algemesinenca més participativa i compromesa amb els seus veïns.

Finalment, l’impuls d’un nou banc de terres per a recuperar el camp abandonat, l’obertura de noves borses d’ocupació per a tècnics administratius i treballadors socials o la neteja de 100 tones de fem del Riu Magre han estimulat de nou la creació de nous llocs de treball.

En última instància, tot i que molt joves es veuen obligats a emigrar i molts dels treballs que es creen són temporals, Algemesí acaba l’any amb 1.679 persones aturades amb una regidoria de treball encapçalada per Marc Vendrell, molt lluny de l’últim desembre de govern del Partit Popular en 2014, amb 2.329 aturats.