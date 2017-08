Este cap de semana Alzira celebra el Torcaf

23 d’agost de 2017._ El Camp d’Esports Venècia acull del 25 al 27 d’agost el Torneig Ciutat Alzira de Futbol,Torcaf; organitzat pel Ciutat d’Alzira FB amb la col•laboració de l’Ajuntament.

El torneig, que celebra enguany la novena edició, rebrà representants del cadet honor del Valencia CF, FC Barcelona, Real Madrid CF, Atlético de Madrid, Levante UD i Villareal CF.

Es pot assistir amb entrada individual per a cada partit o amb el passe per a les dos fases del torneig. Un primera fase este cap de setmana, on es disputaran un total de 10 partits i una segona el proper mes de setembre, amb les escoles més potents de la Comunitat de futbol 8 de totes les categories. Més de 900 jugadors, repartits en 50 equips tant de la nostra Comunitat com de la resta del territori nacional.

Els passes tenen un preu de 10 euros i es poden adquirir a les oficines del Club Ciutat d’Alzira, Caixa Popular, l’estanc de la plaça Major o Tastem el Mosset a Alzira; o a la Brúixola, a la localitat veïna de Carcaixent.

HORARIS DELS PARTITS

El grup A estarà format pel FC Barcelona, Levante UD i Valencia CF, mentre que al B s’enquadren el Real Madrid, Villareal i Atlético de Madrid.

Divendres: fase de grups

18.30 FC Barcelona-Levante UD.

19.45 Real Madrid- Atlético de Madrid.

Dissabte: fase de grups

09.00 Levante UD- Valencia CF.

10.15 Atlético de Madrid Villareal.

11.30 Valencia CF- FC Barcelona.

12.45 Villareal- Real Madrid.

Dissabte: semifinals

18.30 Guanyador grup A – Segon grup B.

19.45 Guanyador grup B – Segon grup A.

Diumenge: finals

10.00 Perdedor primera semifinal – Perdedor segona semifinal.

11.30 Guanyador primera semifinal- Guanyador segona semifinal.