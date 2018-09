Els estudiants d’ESO de Mislata coneixen els versos d’Estellés a través de la màgia

Connect on Linked in

Per a Carlos Fernández Bielsa: “L’aposta del govern municipal per promoure l’ús de la llengua i difondre la seua literatura és clara, i es dirigeix cada any a un públic més ampli”

Amb motiu de la celebració del Dia Europeu de les Llengües, l’Ajuntament reparteix també pels instituts marcapáginas per a fomentar l’ús del valencià

Mislata ha dedicat el mes de setembre a promocionar l’ús del valencià entre tota la ciutadania amb una àmplia programació d’activitats, moltes de les quals han estat dirigides sobretot als més joves.

En una de les activitats més destacades, l’alumnat de secundària dels instituts de Mislata ha omplert el teatre del Centre Cultural per a gaudir d’un espectacle amb el qual la Regidoria de Promoció del Valencià ha rendit un homenatge a un dels poetes més rellevants de la literatura en valencià, Vicent Andrés Estellés. Més de 500 joves han tingut l’oportunitat de conèixer alguns dels seus versos entremesclats amb els trucs de màgia de Rubén Aparisi, en la seua obra “Com el pa a l’alcavor”.

L’alcalde de Mislata, Carlos Fernández Bielsa, va assistir a l’acte per a donar la benvinguda a les activitats promogudes amb motiu del Mes del Valencià a Mislata, una programació que culmina avui, amb el Dia Europeu de les Llengües. Per a Bielsa, “l’aposta del govern municipal per promoure l’ús de la llengua i difondre la seua literatura és clara, i es dirigeix cada any a un públic més ampli”.

El consistori des de fa alguns anys sempre aprofita algun moment de l’any per a retre homenatge al que es considera un dels literats més importants del panorama de les lletres valencianes del segle XX, i en aquest cas ha tingut lloc una original posada en escena orientada al públic juvenil.

D’altra banda, en una altra iniciativa per a fomentar l’ús del valencià, i en aquest cas també la lectura en la nostra llengua pròpia, l’Ajuntament ha repartit pels instituts de Mislata marcapáginas amb cites relacionades amb l’apoderament de les llengües i les cultures.