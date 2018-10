Els i les estudiants de l’IES de Guadassuar entrevisten a l’alcalde del poble en una roda de premsa

Connect on Linked in

L’alumnat de quart d’ESO i primer de batxillerat de l’Institut d’Educació Secundària (IES) de Guadassuar ha exercit com a periodista en una roda de premsa en la qual l’alcalde de la localitat, Salvador Montañana, ha respost a tot tipus de preguntes sorgides dels propis estudiants.

L’activitat s’ha dut a terme el dimecres 31 d’octubre, al saló d’actes del centre educatiu, com a part del projecte “Llegir Premsa als IES”. Un taller organitzat per la Unió de Periodistes Valencians en col·laboració amb l’Obra Social la Caixa, que ha estat impartit pel periodista alzireny Fulgencio Torremocha, i que s’ha dut a terme al llarg de tres sessions en les quals els estudiants han conegut la dinàmica habitual d’un periòdic.

Aquest conveni entre ambdós entitats es va dur a terme per primera vegada el curs 2013/14 i té com a objectiu fomentar la lectura de premsa entre els estudiants dels instituts de la Comunitat Valenciana. D’aquesta manera es pretén transmetre la importància d’estar informats a l’hora de formar-se una opinió, així com l’esperit crític per a interpretar les notícies, reflexionar sobre l’actualitat i impulsar el coneixement dels mitjans de comunicació.

A la roda de premsa l’alumnat ha fet preguntes molt diverses que han fluctuat entre qüestions més personals i d’altres relacionades amb projectes per al poble i per als joves. Una activitat que ha aconseguit fomentar i despertar l’interès en els estudiants pel seu futur i el futur de la seua localitat. D’altra banda, des de l’Ajuntament, volem agrair la decisió del professorat de l’IES al capdavant d’aquesta activitat per haver elegit l’alcalde com a persona entrevistada.