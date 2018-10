Reunió de coordinació i planificació amb la plantilla de Policia Local de Paiporta per a traçar noves línies de treball

Connect on Linked in

L’alcaldessa de Paiporta, Isabel Martín, i la regidora de Policia, Beatriz Jiménez, s’han reunit amb la plantilla al complet de la Policia Local de cara a coordinar i planificar les noves línies a seguir en el treball d’aquest cos, ara que s’ha incorporat un nou intendent, Ginés Ortega. A més, l’acte va servir per a presentar un nou inspector, Sergio Lozano, incorporat a la plantilla després d’una convocatòria pública d’una plaça finalitzada recentment.

En la trobada, celebrada al saló de plens de l’Ajuntament, l’alcaldessa i la regidora, d’acord amb el nou intendent, varen traçar les línies d’actuació en què es mourà la Policia Local, que són, d’una banda, reforçar la proximitat al veïnat i el paper de policia de barri, amb agents i comandaments que xafen el carrer i estiguen a l’abast de la ciutadania per a ajudar-la en el dia a dia.

A més, també hi ha un compromís de l’Ajuntament i el cos de Policia Local en la lluita contra la violència masclista i la protecció a les víctimes o potencials víctimes i, per això, s’ha creat i es manté una unitat específica d’atenció a dones en aquesta situació. En aquesta tasca, a més, també hi ha una coordinació absoluta amb les àrees municipals implicades, com són la de Benestar Social i la d’Igualtat.

D’altra banda, altra feina fonamental que ha de complir la Policia Local en aquesta nova etapa és en la de suport a les mesures que s’implanten a partir del Pla de Mobilitat Urbana Sostenible (PMUS), aprovat l’any passat, i que determina que s’ha d’actuar sobre la circulació de vehicles i persones amb l’objectiu de reduir el trànsit i aconseguir un poble més amable per als i les vianants, i per a aquelles persones que facen servir mitjans de transport sostenibles, com la bicicleta.

En aquest sentit, la Policia Local també reforçarà la feina que estan portant a terme les escoles i instituts, en coordinació amb l’Ajuntament, per a traçar rutes escolars segures que permeten a les xiquetes, xiquets i joves acudir als seus centres de manera sostenible i segura, bé siga a peu, en bicicleta o patinet, per zones ben senyalitzades i, en la mesura que es puga, lliures de circulació de vehicles a motor.