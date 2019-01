Eusebio Monzó, investigat pels patrocinis de l’Aeroport de Castelló

Print This Post

El Jutjat d’Instrucció 3 de Castelló, que investiga els patrocinis de l’Aeroport de Castelló (Aerocas), ha requerit a tots els exmembres del seu consell d’administració per a declarar, entre ells es troba el regidor del Partit Popular de l’Ajuntament de València, Eusebio Monzó.

El Jutjat d’Instrucció número 3 de Castelló investiga a Eusebio Monzó en relació als acords de patrocinis de l’Aeroport de Castelló entre 2009 i 2010.

El regidor del Partit Popular de l’Ajuntament de València, haurà de declarar el pròxim 14 de març, encara que comenta que no ha rebut cap citació.

Fins a la data, Monzó era l’únic membre del Partit Popular de València que no estava sent investigat per cap assumpte.

El regidor del grup popular ha confirmat que col·laborarà amb tot allò que la justícia requerisca.

Al mateix temps, Monzó s’ha mostrat tranquil a l’hora de respondre als mitjans de comunicació i assegura que té la consciència tranquil·la.

Els expresidents Gerardo Camps i Vicente Rambla, que formaven part del consell d’administració, també han estat citats a declarar.