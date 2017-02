Eva Roig, alcaldessa de Beneixida: “Ara rebem ajudes de la Diputació per al que realment ens fa falta”

El municipi de la Ribera Alta ha rebut 250.000 euros de la Corporació provincial des de l’inici de la legislatura, amb els quals ha millorat la xarxa d’aigua potable i la seguretat vial, entre altres coses

Eva Roig ha valorat molt positivament la seua trobada amb el president, de qui ha destacat que “té molt clar que els municipis xicotets, com és Beneixida, depenem quasi al cent per cent de la Diputació per a qüestions necessàries”. En aquest sentit, Beneixida, amb una població de prop més de 600 habitants, ha rebut des de l’inici de la legislatura al voltant de 250.000 euros de la Diputació.

Aquesta quantitat es divideix en 81.500 euros del Pla Provincial d’Obres i Serveis (PPOS); 50.000 euros del Pla d’Inversions Financerament Sostenibles (PIFS), que Beneixida va destinar a millores en la xarxa d’aigua potable; 60.000 euros del segon PIFS que es van invertir en adequacions per a reforçar la seguretat viària en el municipi; 20.000 euros del Pla de Camins i Vials i els prop de 40.000 euros que li corresponen a Beneixida al Fons de Cooperació Municipal, que podrà destinar tant a inversions com a despesa corrent.

En la reunió d’aquest dimarts en la seu de la institució provincial, l’alcaldessa de Beneixida, Eva Roig, ha sol·licitat a Rodríguez ajuda per a dues qüestions concretes: el viatge de la banda de música local a la localitat holandesa de Kerkrade, on participarà en el prestigiós certamen de música en representació dels músics valencians; i l’adequació dels edificis municipals referent a la pintura.

En paraules de Jorge Rodríguez, que traslladarà les sol·licituds als tècnics provincials, “tenim molt clar que els municipis de menys de 5.000 habitants són prioritaris per a la Diputació i la nostra intenció és que ningú es quede en el camí. En la mesura de les nostres possibilitats, tractarem de seguir ajudant a aquests ajuntaments en tot el que puguem”.