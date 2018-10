Exaltació Falleres Majors de Sueca

Print This Post

Subscribe by Email

Connect on Linked in

Add to Google+

Follow on Facebook

Share on Facebook

Zaida i Andrea ja regnen en Sueca

Malgrat el mal oratge, i l’amenaça de cancel·lar-se l’acte, l’exaltació de les màximes representants de les festes josefines de la ciutat de Sueca per a l’any 2019 es va dur a terme al Centre Cultural Bernat i Baldoví de la ciutat de Sueca.

La recepció a les Juntes Locals i a les falles de Sueca, El Perelló i Mareny de Barraquetes, prevista a la Plaça de l’Ajuntament, es va tindre que traslladar, per les condicions climatològiques adverses, al hall del mateix Centre Cultural Bernat i Baldoví, on presidiren l’acte les noves falleres majors de la ciutat, junt al president executiu de la Junta Local Fallera, l’alcaldessa de la Ciutat –i presidenta nata de la Junta Local-, i el regidor de festes, mentre la xaranga Lo-Lo-Ló amenitzava a tots els assistents.

L’acte de l’exaltació va començar amb una obertura de l’escenari, rèplica d’un dels llocs emblemàtics de la ciutat: la màquina de vapor que es troba als Jardins del Sequial, la que va ser durant més d’un segle el cor motriu del molí de Baldoví. Per continuar amb una emocionada Tània Sáez, Fallera Major 2018, que dedicà a tots els assistents unes paraules de comiat.

Seguidament es va cridar una a una, primer a les integrants de la Cort Infantil d’Honor 2019 –María Ortells, Andrea Peiró, Àngels Guillem, Cristina Cristea, María Cañada, Paula Bataller, Aitana Sellés i Isabel Zarzoso-, i després a les integrants de la Cort d’Honor 2019 –María Navarro, Jennifer López, Ana Ferrer, Nika Meseguer, Alexia Sellés i Helva Ibáñez-.

Un dels moments més emotius i esperats de la vesprada-nit fou quant pujà a l’escenari la xiqueta Andrea Galiana Gorris, Fallera Major Infantil 2019 de la ciutat de Sueca, després de trenta-dos anys sense que ninguna xiqueta ostentara eixe càrrec, per culminar amb l’exaltació dalt l’escenari de la senyoreta Zaida Fandos Gorris, Fallera Major 2019 de la ciutat de Sueca. Ambdós falleres majors van rebre de mans de l’alcaldessa de Sueca i Presidenta nata de la Junta Local Fallera de Sueca, Raquel Tamarit, la banda que les acredita com a màximes representants de la festa fallera per a l’any 2019.

L’alcaldessa va dirigir unes paraules a Zaida i Andrea i les seues respectives Corts d’Honor, i a les relacions que es forgen en un any com el que comença. Les va instar a gaudir de la festa fallera i va agrair la tasca desenvolupada per la Junta Local.

El mantenidor de l’acte i encarregat d’exaltar Zaida i Andrea fou Jordi Mayor Vallet, Alcalde de la veïna ciutat de Cullera, qui dedicà unes emotives paraules a les noves falleres majors, i els va desitjar un feliç i memorable any.

Els primers en saludar les noves Falleres Majors de Sueca varen ser el regidor de festes de l’Ajuntament de Sueca, Salvador Giménez; l’alcalde del Mareny de Barraquetes, Jordi Sanjaime i l’alcalde de El Perelló Andrés Fernández –acompanyat per la regidora Amparo Fernández-.

A l’acte també van acudir les Juntes Locals de Dènia, Borriana, Alzira, Oliva, Carlet i Algemesí, així com l’associació cultural Fallers pèl Món, les setze comissions de Sueca, El Perelló i Mareny de Barraquetes i la Falla Poble de Riola, per saludar les noves falleres majors. La recent proclamada Fallera Major Infantil de Valencia 2019, la xiqueta Sara Larrazábal Bernal, volgué acompanyar a Zaida i Andrea en un dia tan important per a elles, i va rebre l’espiga d’Or -màxima distinció que atorga la Junta Local- de mans del President, Bernardo Garrigós.

L’acte va estar amenitzat per la Falla Plaça Lepanto de Benetússer amb l’actuació del musical “El Gran Guardaespalda” en dos parts.