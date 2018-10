Exaltació de les Falleres Majors de Torrent 2019

Print This Post

Carmen Raga i Leyre Gallego han viscut emocionades la seua exaltació com a Falleres Majors de la ciutat.

Torrent ha exaltat a les màximes representants de les falles de 2019.

Carmen Raga i Leyre Gallego ja són Falleres Majors de Torrent.

L’exaltació de Carmen va ser el dissabte de nit. Després de la recepció oficial va donar començament a l’exaltació de Carmen com a Fallera Major, acompanyada de les seues companyes de la Cort d’Honor.

Un acte al qual van assistir els representants del teixit associatiu de Torrent, així com membres de la corporació municipal.

Davant l’atenta mirada d’un auditori ple de gom a gom, l’alcalde de la ciutat, Jesús Ros, va anar rebent una a una la Cort que acompanyarà en tot moment a Carmen en les falles de 2019.

El moment més esperat de la nit, va estar quant Carmen va pujar a l’escenari, amb tot el públic en peu per rebre la banda que l’acredita com a Fallera Major de Torrent. Un moment de molta emoció.

Seguidament, les màximes representants de les 29 comissions de la ciutat foren rebudes per Carmen en l’escenari. Moment en què la fallera major de Torrent va rebre gran multitud de felicitacions pel seu càrrec. També participaren falleres majors i reines de festes germanes de la Comunitat Valenciana.

Amb molta emoció i sentiment, Carmen va pujar de nou al seu lloc, al més alt de l’escenari per viure els moments finals de la seua exaltació amb l’himne de Torrent i l’himne regional.

El diumenge de matí Torrent es tornava a vestir de festa per celebrar l’exaltació de Leyre Gallego com a Fallera Major Infantil de Torrent per a l’exercici 2018-2019.

La recepció oficial va ser el tret d’eixida de l’acte d’exaltació.

Després d’un espectacle de llum i color del qual va gaudir tot el públic, l’alcalde va rebre a la Cort d’Honor de Leyre, va imposar les bandes i va entregar un ram de flors per complimentar l’emotiu moment a cadascuna d’elles.

L’auditori de nou ple d’assistents, s’alçà en peu per rebre a una emocionada Leyre amb un fort aplaudiment.

L’alcalde va imposar a Leyre la banda que l’acredita com a Fallera Major Infantil de Torrent.

Les 29 comissions estigueren presents en l’acte amb les seues màximes representants infantils. A més, també van participar falleres majors i regines d’altres localitats de la Comunitat Valenciana.

També va estar present la màxima representant del món de les falles, la Fallera Major Infantil de València Sara Larrazábal.

Un acte amb el qual, Leyre va gaudir de veure com s’ha complit el seu somni.

Amb l’exaltació a les Falleres Majors, Torrent ha donat el tret d’eixida a les falles de 2019. Unes falles que falleres i fallers de Torrent esperen amb il·lusió.