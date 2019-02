Exclusiva de Josep Bort a “Prop de Tu”

Print This Post

El president del Consorci de Bombers ha visitat el programa “Prop de tu” per fer balanç de les incidències que han tingut els bombers de la província de València en este 2018.

Els bombers estan distribuïts en diferents parcs de la província de València quedant cobertes immediatament qualsevol incidència.

Però, com ha evolucionat del 2016 al 2018?

El diputat de medi ambient Josep Bort ha escollit el programa “Prop de tu” per donar a conéixer per primera vegada que es presenta a les primàries per compromís.

Bort ha aprofitat esta ocasió per a fer un breu balanç de la seua gestió al capdavant dels Bombers com a responsable de la Diputació i així mateix mostra la seua il·lusió per tornar a seguir treballant en una nova legislatura.