Existeixen 4.500 hectàrees embassades, la majoria amb cítrics, que podrien tenir problemes d’asfíxia radicular

LA UNIÓ de Llauradors valora les pluges en general com a positives, encara que podrien ocasionar danys importants en algunes zones segons l’evolució de la climatologia

Mai plou a gust de totes les persones. Les pluges dels últims dies són bastant positives en general per al conjunt del nostre territori, però podrien provocar danys en el camp en major o menor mesura depenent de la climatologia dels pròxims dies en les zones on s’han concentrat les precipitacions (La Safor, Ribera Alta i Ribera Baixa, l’Horta i el nord de la Marina Alta); segons informa LA UNIÓ de Llauradors.

Una estimació de danys en aquests moments resulta segons el parer de LA UNIÓ totalment aventurada i impossible de realitzar perquè no hi ha dades objectives, ara seria una mera suposició. És un autèntic atreviment donar xifres amb molts camps encara inundats i sense poder accedir als mateixos.

Les pluges en conjunt serviran per a estalviar regs, recarregar els aqüífers, omplir les capçaleres dels rius, netejar els arbres per a evitar possibles plagues, augmentar el calibre de la fruita i regenerar les pastures.

No obstant això, está clar que la major afecció es concentra així en les zones més baixes d’aquells termes municipals on s’acumula més aigua en els camps. Les primeres estimacions de LA UNIÓ es concreten en 4.500 hectàrees amb aigua embassada (quasi 3.000 a la Safor i la resta a Ribera Alta i Baixa i Marina Alta), la majoria de cítrics i una xicoteta proporció d’hortalisses, on si roman més dies podria originar problemes de mort de l’arbrat per asfíxia radicular. En alguns camps, sobretot situats en els marjals de

Tavernes i Gandia, es pot donar per perduda la collita d’enguany.

El cultiu més afectat per extensió i amb major risc és el dels cítrics. Els danys podrien produir-se per aparició de fongs -excés d’humitat i augment de calor- i asfíxia radicular (dependrà del clima dels pròxims dies). La primera part de la campanya citrícola ja es donava per perduda amb independència de les pluges, en gran part per l’acord comercial entre la UE i Sud-àfrica.

Les mandarines i taronges d’aquesta segona part de campanya encara estan bastant bé de pell i no van a tenir cap tipus de problema, per això LA UNIÓ considera que estar més de cinc dies sense recol·lectar ha provocat un buidatge de càmeres i per tant en els pròxims dies s’espera que s’agilitze la recollida i pugen els preus davant la major demanda. En aquest sentit, LA UNIÓ vigilarà perquè no es produïsquen pràctiques abusives i baixen els preus.

Pel que es refereix a les hortalisses, les zones més afectades serien la Ribera Baixa, l’Horta, Camp de Túria i el Baix Maestrat. El principal perill és l’aparició en els pròxims dies de fongs amb el conseqüent augment dels costos. Les condicions dels pròxims dies solen ser favorables a aquesta problemàtica (augment de calor -ponent- i excés d’humitat). Els principals cultius serien les hortalisses d’hivern, especialment tots els tipus de cols, carxofa, cebes, enciams, bledes i espinacs.

Quant al cultiu de la xufa, l’únic inconvenient d’aquest episodi de pluges serà el retard com a mínim d’entre 20 i 25 dies en la campanya de recol·lecció.

En el caqui cal assenyalar que hi ha molta fruita recol·lectada en la Ribera, Vall d’Albaida i la Costera. La collita restant ha sigut tractada de forma majoritària perquè aguante en l’arbre i no hauria de tindre problemes. Només la fruita ecològica podria tenir problemes si no es recol·lecta prompte.

Per als cultius d’interior les pluges són molt beneficioses i compensaran en part els efectes negatius de la sequera que s’arrossega des de fa diverses campanyes. La vinya i l’ametler acumulen així reserves d’aigua; també l’olivar, encara que les pluges comportaran un lleuger retard en la campanya de recol·lecció, sobretot en zones més primerenques. L’únic problema pot originar-se per l’arrossegament d’aquelles olives que van caure a terra la setmana passada i no s’han pogut arreplegar.

Per als cereals són també molt benvingudes les pluges i només retardarà la sembra que començava aquests dies fins que la maquinària puga entrar als camps.

D’altra banda, cal destacar els importants danys en infraestructures agrícoles en les zones amb majors precipitacions, sobretot de camins rurals, que sempre solen ser els grans oblidats a l’hora de ser arreglats i si es mantenen sense poder ser transitats en les pròximes setmanes tindran una influència molt negativa en la normalització de la recol·lecció.

LA UNIÓ sol·licitarà una sèrie de mesures per a les persones afectades, entre elles exempcions fiscals i de la Seguretat Social, així com que es financen els tractaments fungicides d’aquelles parcel·les on hi haja o puga haver-hi problemes com a conseqüència de l’augment de costos o fins i tot finançar l’arrencada d’arbres en el cas d’asfíxia radicular. També reclamarà l’urgent arranjament de camins.