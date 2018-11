Èxit de la primera activitat del programa commemoratiu del 25-N

Print This Post

Les tècniques d’Alanna que treballen a la Casa de la Dona de #Carlet explicaren com treballa Alanna en la Casa de la Dona. Va ser una jornada molt participativa a la qual assistí l’alumnat del curs d’integració social de l’IES Eduardo Primo. La gent interessada a ser voluntària s’hi va inscriure amb la intenció de rebre una formació més específica per a poder desenvolupar el seu treball com a voluntari/a.

Es tracta d’un programa per a captar i formar persones voluntàries en distints tipus d’acompanyament a les dones víctimes de violència, des de l’acompanyament administratiu en tasques de caràcter burocràtic, acompanyament social amb els fills i les víctimes de violència, en tràmits jurídics o fins i tot en activitats culturals i d’oci.