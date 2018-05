Èxit de participació de la VI edició a peu de la Ruta Bernardina entre Carlet i Alzira

Connect on Linked in

Alzira, 3 de maig de 2018.– El diumenge 29 d’abril es va celebrar la VI edició a peu de la Ruta Bernardina, una jornada en la qual participaren més de 200 persones entre senderistes i genets de les localitats d’Alzira, Carlet, Benimodo, Guadassuar i l’Alcúdia.

A les 8’00 es concentraren a l’ermita de Sant Bernat a Carlet, per a començar la marxa de l’itinerari homologat PR-CV-421. Els pelegrins, acompanyats per l’alcaldessa de Carlet, Ma. Josep Ortega, i l’alcalde de Guadassuar, Salvador Montañana, recorregueren els carrers de Carlet, per a visitar l’església de l’Assumpció, posteriorment, a la plaça de Benimodo tingué lloc el multitudinari esmorzar de germanor, amb companyia de l’alcalde Paco Teruel, per a després visitar l’església de la Immaculada.

Es va continuar cap a l’Alcúdia, on van ser rebuts per la regidora de Turisme, Oreto Trescolí, que els va obsequiar amb fruites i beguda. El poeta Joan Martín Gallur va llegir un poema dedicat als sants.

A Guadassuar, després del saluda de l’alcalde i l’explicació de la localitat a càrrec del cronista local, Enric Mut, van ser obsequiats amb coques típiques. Al migdia, arribaren a l’ermita de Sant Bernat, on van ser rebuts per Consuelo Peris, presidenta de la Confraria de Sant Bernat d’Alzira. En este lloc tan singular de la història bernardina descansaren de la llarga marxa realitzada i recuperaren forces amb el dinar, per afrontar a la vesprada el tram restant, entre l’ermita i l’església de Santa Caterina, on es conserven les relíquies dels sants. En els Casalicis dels Sants Patrons, l’alcalde d’Alzira, Diego Gómez, va rebre la comitiva de pelegrins, i els va acompanyar a Santa Caterina, on els va felicitar per la participació en esta jornada que reunix els veïns de les cinc localitats per a recórrer amb un magnífic ambient de germanor els 18 quilòmetres.

Finalment, el retor de Santa Caterina, Enrique Masiá, va clausurar l’acte animant-los a continuar amb esta iniciativa que ja s’ha consolidat com una cita anual.

Isabel Aguilar, vicealcaldessa i regidora de Turisme i Patrimoni Cultural d’Alzira, considera important este tipus de iniciatives que ajuden a estretir llaços de col•laboració amb localitat veïnes amb les quals ens unix part de les nostres tradicions i història.