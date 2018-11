Èxit rotund a la VI Trobada d’escriptors i escriptores

Print This Post

Al voltant de 40 escriptors acudiren a la cita

El Teatre auditori de Catarroja s’ha omplert este cap de setmana de fragments, poemes i literatura en llengua valenciana. Vora 40 escriptors de l’Horta es van donar cita en una nova edició d’aquesta trobada anual organitzada per un grup d’autors valencians per tal de promoure la literatura en valencià.

L’objectiu de la cita no es més ni menys que donar a conèixer escriptors i escriptores de la comarca que en alguns casos no coneixem. L’Horta es una comarca rica en literatura que ha anat estructurant-se al llarg de les 6 edicions d’esta trobada i en estes trobades no podia faltar Catarroja.

Amb el pas de les trobades ha anat creixent el interès per les trobades d’escriptors i escriptores de l’Horta tinguent un èxit rotund en fada edició.

Al voltant del matí es van poder escoltar les veus d’escriptors de l’Horta que van llegir breus fragments en valencià. Després van poder gaudir d’un itinerari urbà per els espais culturals de Catarroja amb la darrera signatura de llibres i un dinar posterior tertúlia al lloc més emblemàtic de la ciutat, el Port de Catarroja que va tancar la jornada.