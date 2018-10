La Falla Plaça Malva d’Alzira ha convocat el XXI Concurs de Narrativa Infantil i Juvenil

Connect on Linked in

Enguany du per títol “Per un futur sostenible”. Fins el fins al dia 26 d’octubre es poden entregar els originals a la Casa de la Cultura d’Alzira

Un any més, amb la intenció de donar suport al treball exemplar del professorat en la tasca difícil de promoure la lectura i de fer millorar l’expressió escrita de l’alumnat, l’Associació Cultural Falla Plaça Malva ha considerat oportú convocar per vint-i-unena vegada el concurs de narrativa infantil i juvenil adreçat als escolars d’Alzira.

Ens anima una intenció que té per objectiu que els escolars de la nostra ciutat escriguen i lligen més, sobretot en la nostra llengua. Aportem, d’aquesta manera, el nostre reclam per a avançar en la promoció i en l’ús del valencià, ja que incitem a redactar històries plenes d’imaginació i d’emocions.

Enguany, volem fomentar, a més de l’estima per la conservació del medi ambient i el respecte als nostre paratges naturals, com també la neteja de la ciutat. Per això, la proposta que fem consisteix en redactar una narració de tema lliure, però en la trama de la qual ha de tindre una rellevància molt clara el respecte a la natura i la difusió d’accions positives per fer del nostre entorn un lloc sostenible i saludables per a les persones, els animals i tots els éssers vius.

Pensem que, amb l’excusa i la motivació del concurs, el professorat –a qui volem agrair per endavant la seua col·laboració– té l’oportunitat de treballar amb l’alumnat un gènere atractiu com el narratiu i, alhora, sensibilitzar l’alumnat en l’estima per l’ús de la nostra llengua.

Per tant, una vegada més, volem afegir-nos a la planificació de les activitats de l’Agenda Educativa d’Alzira que, des de fa anys, es porta a cap impulsada per la regidoria d’Educació en col·laboració amb altres regidories i entitats socials i culturals de la nostra ciutat. A més, hem de remarcar que els treballs guardonats seran publicats en el pròxim llibre de la Falla Plaça Malva 2019.

Esperem que la convocatòria aprofite per a descobrir inquietuds a futurs escriptors i escriptores, perquè, amb aquest concurs, oferim als escolars d’Alzira una plataforma de projecció pública i la satisfacció de participar en una activitat que disposa de la col·laboració d’altres entitats, d’institucions i de personalitats de l’àmbit cultural alzireny, les quals han fet possible, un any més, que el XXI Concurs de Narrativa siga una realitat.

Bases

Poden participar-hi tots els escolars d’instituts, escoles públiques, concertades i privades d’Alzira que durant el curs 2018-2019 estiguen en els nivells educatius en què es classifiquen les categories dels premis d’aquest concurs.

Els treballs han de ser escrits en valencià i en la modalitat de narrativa. La trama de la història és lliure, però ha de tindre un missatge favorable a la neteja de les ciutats, a la conservació del medi ambient, a la gestió sostenible dels residus, al respecte dels animals i de tots els éssers vius, etc. Es valorarà la creativitat i coherència dels escrits.

Els treballs s’han de presentar a la Casa de la Cultura d’Alzira (Centre d’Informació Juvenil), carrer de les Escoles Pies, 4, de dilluns a dijous de 17 a 19.30 h i de dilluns a divendres de 10.30 a 14 h, fins al dia 26 d’octubre de 2018, amb un lema que els identifique i acompanyat d’un sobre tancat amb la butlleta amb les dades següents: nom, cognoms, curs, centre, adreça, telèfon i lema del treball.

L’extensió dels treballs ha de ser d’un mínim d’1 full i d’un màxim de 5 fulls, manuscrits o mecanografiats, escrits a una cara, i amb una presentació bona. Els fulls de la narració s’han de grapar amb un de presentació al davant, en què hi haja el títol de l’obra i el lema o pseudònim amb què es presenta el treball. A més, els treballs s’han de presentar per duplicat (original i còpia).

Es convoquen les categories següents:

1a. Per a alumnes de 1r i 2n d’ESO.

2a. Per a alumnes de 5é i de 6é de Primària.

3a. Per a alumnes de 3r i 4t de Primària.

Es concediran els premis següents per cadascuna de les categories:

1a categoria

Primer premi: 50 €, diploma, un curs gratuït de mecanografia assistit per ordinador a l’Acadèmia Euler,

Assistència gratuïta a les classes del ‘Programa Despierta’ durant dos mesos.

I ser membre de la comissió fallera durant l’exercici actual, gratuïtament.

Segon premi: 25 €, diploma, i ser membre de la comissió fallera durant l’exercici actual, gratuïtament.

2a categoria

Primer premi: 50 €, diploma, un curs gratuït de mecanografia assistit per ordinador a l’Acadèmia Euler,

Assistència gratuïta a les classes del ‘Programa Despierta’ durant dos mesos.

I ser membre de la comissió fallera durant l’exercici actual, gratuïtament.

Segon premi: 25 €, diploma, i ser membre de la comissió fallera durant l’exercici actual, gratuïtament.

3a categoria

Primer premi: 50 €, diploma, un curs gratuït de mecanografia assistit per ordinador a l’Acadèmia Euler,Assistència gratuïta a les classes del ‘Programa Despierta’ durant dos mesos.I ser membre de la comissió fallera durant l’exercici actual, gratuïtament.

Segon premi: 25 €, diploma, i ser membre de la comissió fallera durant l’exercici actual, gratuïtament.

Premi especial: Obsequis per gentilesa de la FUNDACIÓ BROMERA PER AL FOMENT DE LA LECTURA I RECLAM EDITORIAL a l’escola o l’institut amb el nombre proporcional de treballs presentats més gran. És a dir, es tindrà en compte el nombre d’alumnes inscrits oficialment al centre en relació amb el nombre de treballs que hi participen.

El jurat es reserva el dret de declarar desert qualsevol dels premis si la qualitat dels treballs presentats així ho requerirà.

El veredicte del jurat i el lliurament dels premis es farà públic en un acte que tindrà lloc el dimecres dia 7 de novembre de 2018 a les 19,30 hores a la Casa de la Cultura.

Els treballs no premiats podran ser arreplegats a partir del dia 12 de novembre de 2018 en la Casa de la Cultura, al Centre d’Informació Juvenil d’Alzira. Les obres no arreplegades en el termini d’un mes, quedaran en propietat de l’Ajuntament d’Alzira.

La participació en aquest concurs pressuposa l’acceptació d’aquestes bases. Qualsevol discrepància o interpretació d’aquestes serà resolta pel jurat i la resolució que en faça serà inapel·lable.

Els treballs premiats passaran a ser propietat de la comissió organitzadora que els podrà editar en qualsevol publicació pròpia o gestionada amb una editorial.