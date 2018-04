Mor Pedro Erquicia

Connect on Linked in

El periodista Pedro Erquicia ha mort avui als 75 anys a Madrid després d’una llarga malaltia. Soci fundador i membre de la primera Junta Directiva de l’Acadèmia de les Ciències i les Arts de Televisió, va ser director i presentador d’emblemàtics programes de TVE com a Informe Setmanal i Documents TV.

El president de l’Acadèmia de Televisió, Manuel Camp Vidal ha assenyalat que “ha sigut un colp, almenys per a nosaltres, inesperat. Va ser un gran periodista, creador de formats emblemàtics de televisió, corresponsal de TVE a Nova York i fundador d’aquesta Acadèmia. En un moment determinat, malgrat estar en el centre de tot l’huracà televisiu, va saber passar al retir amb una dignitat encomiable. Va seguir donant suport a altres periodistes a través dels sopars que organitzava en la seua casa, presentant-los en ambient distès a diverses personalitats. Allí es van conèixer el llavors Príncep d’Astúries i la llavors presentadora de televisió Letizia Ortiz. Ha portat la malaltia que ara hem conegut amb la mateixa dignitat i discreció”.

La periodista Rosa María Mateo ha destacat que” sentia per Pedro un gran afecte i respecte professional. A ell li l’he de tot. Em va cridar per a presentar Informe Setmanal i em va fer ser el que sóc. És una de les persones que més sabia de televisió en aquest país on desgraciadament el reconeixement a l’excel·lència i experiència no existeix. Va fer el programa informatiu més emblemàtic de TVE. Tenia visió per a escollir equips i mai va tenir por de tenir al seu costat gent brillant”.

El periodista i acadèmic Fernando Ónega ha destacat que “Pedro ha sigut el gran mestre del periodisme informatiu en aquest país en televisió. És l’home que va inventar més formats de televisió i mereixerà sempre reconeixement per la seua gran capacitat creativa. Va tractar de cercar sempre el que hi havia més enllà de la notícia, la qual cosa en aquells temps del naixement d’Informe Setmanal va ser absolutament revolucionari”.

Per la seua banda, el periodista Baltasar Magre ha expressat que és “una notícia dolorosa perquè Pedro ha sigut un dels personatges més importants de la televisió d’aquest país. Va impulsar un periodisme eminentment audiovisual, alguna cosa que avui trobe a faltar en les televisions. I l’exponent més destacat d’aquest enfocament en el mitjà audiovisual és el programa que ell va crear: Informe Setmanal.”

Pedro Erquicia

Erquicia va nàixer a Sant Sebastià el 24 de març de 1943, i es va convertir en un dels rostres més reconeguts i respectats de la televisió pública espanyola. Va començar la seua carrera professional al juliol de 1965 com a col·laborador de TVE. En 1968 pansa a formar part de la plantilla de personal fix de TVE, exercint diferents funcions com a redactor cap i realitzador de Panorama d’actualitat (1968-70); redactor cap de la Secretaria Tècnica de Programes (1970-73); redactor cap de Primera edició (1972-73); creador, editor i presentador d’Informe Setmanal (73-78); corresponsal cap a EUA (1978-81 i 1982-84); sotsdirector dels Serveis Informatius (1981); Director dels Serveis Informatius (1981); creador, editor i presentador d’Europa, Europa (1985-86); presentador i comentarista de la nit dels Oscar (Març 1987), director, editor i presentador de Bon dia (1987); creador, productor Executiu i presentador de 48 Hores (1987-88); creador, director i administrador únic de Televisió Autonòmica de Madrid (1988-90).

En 1990 es va reincorporar a TVE, exercint les funcions de director Executiu i presentador de Documents TV, treball que va compaginar amb la seua labor com a director de Programes d’Actualitat i Recerca de TVE.

En 1999 va assumir l’adreça de Programes Especials de TVE duent a terme diferents especials. Aqueix mateix any dirigeix el programa de reportatges En clau actual.

A l’abril de 2008 es jubila després de 43 anys de trajectòria professional en televisió.

Al llarg de la seua vida va obtenir reconeixements com dues Antenes d’Or, el Premi Nacional de Televisió i el Premi del Club Internacional de Premsa en el seu apartat de televisió en 2007.

Al febrer de 2017 va rebre el Premi Talent Extraordinari de l’Acadèmia al costat de la resta de membres fundadors per la creació i impuls la Institució coincidint amb el seu vintè aniversari i va deixar gravat el seu testimoniatge per a l’arxiu històric i documental de la televisió a Espanya: “Tresors Vius”.

L’Acadèmia se sumisca al dolor i la tristesa per la pèrdua d’un professional irrepetible i envia un càlid i afectuós missatge d’afecte a tots els seus familiars, companys i amics.