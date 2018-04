Falleres Majors 2019 de la Falla Av. Josep Pau d’Alzira i Presidents

Connect on Linked in

Alzira, 23 d’abril de 2018.La Falla Av. Josep Pau ha elegit President al faller de la comissió, VICENT JORDÁN SARIÓ, que al llarg dels tres últims exercicis ha segut Vicepresident en les diverses directives. Per la seua banda, des del passat divendres, 20 d’abril, la comissió comptarà també amb President Infantil, que serà el xiquet AARÓN BLASCO SANTAMARÍA de família molt arrelada a aquesta comissió. A la seua vegada han resultat electes com a Fallera Major per al 2019: CLARA PÉREZ FRANCÉS, fallera de la comissió amb quasi vint exercicis d’historial ininterromput en la comissió infantil i major; i Fallera Major Infantil per al 2019, la xiqueta: NATÀLIA CEDIEL CEBRIÁN, fallera d’aquesta comissió des del seu naixement i neta del que fora President a finals dels anys huitanta, i veterà faller de la comissió Ángel Cediel Castillo.

Cal dir que els Presidents, VICENT JORDÁN i AARÓN BLASCO acompanyaran en la resta dels seus actes com a Falleres Majors de la comissió, a CLARA GARÉS i LUCÍA OLIVER, fins que als actes de Presentació de les Falleres Majors d’Alzira 2019, aquestes cedisquen definitivament el seu càrrec a les ara electes CLARA PÉREZ i NATÀLIA CEDIEL.

Amb les corresponent disparades de traques i brindis amb cava, finalitzà l’assemblea de divendres passat, iniciant-se així amb força l’exercici 2019.