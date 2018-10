Les Falles de Cullera enamoren als touroperadors xinesos

Print This Post

Periodistes, influencers i agències de viatges participen en el fam trip que mostra el potencial de la festa com a atractiu turístic

Les Falles de Cullera també enamoren als xinesos. Els participants en el fam trip (viatge de familiarització) que tingué lloc el dissabte en la localitat amb la presència de periodistes, influencers i touroperadors del país asiàtic quedaren meravellats del potencial com a atractiu turístic de la festa valenciana.

Els participants en esta iniciativa conjunta de l’Ajuntament de Cullera i l’Agència Valenciana de Turisme van tindre l’oportunitat de vore una falla creada per l’artista local Fede Alonso, es van vestir de fallers i es pentinaren a la manera tradicional.

També tingueren l’ocasió de provar la gastronomia amb la Paella de Cullera, els bunyols, dolços locals i la cassalla de Cullera com a principals reclams i van gaudir de les danses tradicionals amb la Colla Pas Pla, a més de l’ambientació d’una xaranga.

Trossets de la festa declarada Patrimoni Immaterial de la Humanitat que van servir per a ensenyar-los una mostra d’esta senya d’identitat del poble valencià que cada any atrau milions de visitants.

A partir de març podrien ser més encara. I és que els xinesos coincidixen en el fet que les Falles reunixen tots els ingredients com a experiència turística que poden atraure a l’incipient turista d’aquell país.

Per a la representant de l’agència de promoció xinesa Beijing Màrqueting, Deanna Shang, les Falles, per les seues característiques, «poden convertir-se en una experiència memorable per als xinesos».

Shang es va mostrar encantada amb els vestits de fallera, que tingué l’oportunitat de provar-se, i va considerar que si la promoció és bona, els turistes del Drac asiàtic podrien començar a vindre prompte.

Precisament, Alex Xie, de la Travel Agency Ruijua International de Pequín, explicava el perfil dels seus clients. «Són grups d’unes 20 persones, des de jóvens fins a persones de mitjana edat, explicava. Xie destacava les similituds entre la cultura xinesa i la valenciana, la qual cosa pot crear una empatia en el turista xinés.

Enfortir llaços

L’alcalde de Cullera, Jordi Mayor, va rebre als integrants del fam trip i destacà els llaços existents entre la ciutat i la Xina. «Ací es va construir el primer hotel de capital xinés a Europa i hui s’està construint la primera experiència de promoció de les falles entre el turista xinés», va comentar.

En eixe sentit, es va mostrar esperançat que iniciatives d’este tipus servisquen perquè en un futur els xinesos se senten atrets per la festa i puguen viatjar fins a Cullera i la Comunitat Valenciana per a viure l’experiència, amb el consegüent benefici per al sector turístic local.

Mayor ha posat en valor els esforços municipals per internacionalitzar la marca Visit Cullera i també les iniciatives empresarials encaminades a eixe objectiu.

Entre elles, el projecte ‘El chino fallero’, que partix de l’empresa de viatges Followex. El cullerense Francesc Piris, gerent de l’agència cullerenca, tingué l’oportunitat de presentar el projecte a la delegació xinesa en el que va considerar una bona oportunitat per a oferir-los alguna cosa diferent que els puga atraure.

Esta no és la primera acció promocional que es duu a terme. Recentment, el projecte ‘El chino fallero’ ha estat present en la Fira Internacional de Shanghái FOTEC de la mà de l’Associació de Turisme Espanya-Xina (ATEC) i l’Agència Valenciana de Turisme.