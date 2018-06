Les falles d’Alzira elegeixen a les seues representants.

Connect on Linked in

Al matí de hui diumenge, al Gran Teatre de la ciutat, els representants de les 35 comissions alzirenyes han elegit democràticament a les Falleres Majors d’Alzira 2019.

Inés Brines Pellicer ha estat elegida Fallera Major Infantil i Mercedes Bohigues Valls, Fallera Major dels alzirenys en l’any, en el qual es celebra el 75 Aniversari de Junta Local Fallera.

Les Falleres Majors electes pertanyen a la mateixa comissió, la falla Plaça La Malva.

Tant Inés com Mercedes han manifestat, una vegada escollides, la seua alegria i compromís d´engrandir les falles d’Alzira.

El president de Junta Local Fallera, Jaume Bohigues hi ha volgut felicitar tant a Inés com a Mercedes per la seua elecció així com a la resta de xiquetes i senyoretes que formaran les seues Corts d’Honor.

Felicitació a la qual s’ha sumat el Regidor d’Urbanisme de l’Ajuntament d’Alzira Fernando Pascual, el qual ha destacat la bona salut que gaudeix el sistema d’elecció democràtica de les màximes representants de les falles de la ciutat que aquest any compleix 34 anys.

Inés estarà acompanyada en la seua Cort d’Honor per les xiquetes Leyre Cepeda Pellicer, Irene Martínez Giménez, Carolina Marco Rosell, Natàlia Canut Prats, Paula Cebolla Carrió i Claudia Gomis Albelda.

Per la seua part, la Cort d’Honor de Mercedes està formada per les falleres Eva María Camarero Pau, Irina Chordá Blay, Sara Ros Daries, Blanca Flor Palomares, Cristina Oviedo Peris i Amanda Almendro Blanco.

L’acte ha sigut presentat per la periodista i fallera alzirenya Mª Carmen Cano.