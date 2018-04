Fanals amb missatge en la nova campanya de civisme i conscienciació de Burjassot, “Volem millorar, ajuda’ns”

Print This Post

Pas a pas. Amb l’ajuda dels seus ciutadans i ciutadanes. Fomentant la conscienciació i el respecte del mobiliari urbà i dels elements comuns amb els quals conviuen les i els veïns de Burjassot. Amb aquests objectius i tenint sempre present les peticions i les necessitats dels seus ciutadans, l’Ajuntament de Burjassot ha engegat una nova i visual campanya de conscienciació ciutadana que ja pot veure’s pels carrers del municipi.

Amb imatges fresques, concordes al municipi, amb missatge clars i alhora directes, la campanya Volem millorar, ajuda’ns ha començat amb la ubicació de senyalitzacions en el mobiliari urbà, fanals, que representen el dany que els orines dels gossos fan als elements metàl·lics que els componen.

Amb una banderola divertida que mostra la imatge d’un gos fent les seues necessitats i la frase “El pipi em destrueix” penjades en els fanals, l’Ajuntament vol informar del dany que el orín dels animals fan en aquests elements de mobiliari urbà. Aquestes banderoles, que sumaran un total de 100 una vegada estiguen totes col·locades, ja poden veure’s en els fanals de nombrosos carrers i zones de Burjassot com a Pintor Goya, la Carretera de Llíria, Maestro Lope, el passeig del Rajolar, Concepción Arenal o Primer de Maig. També s’han situat ja en la rotonda del carrer València, les Places Gómez Ferrer i Constitució, el carrer Teodoro Llorente i els voltants del Parc La Granja o el Campus de la Universitat de València, en la pròpia Plaça de l’Ajuntament i en la zona del Castell i del Pouet. A poc a poc, i de manera gradual, es continuaran situant en la resta de zones del municipi.

La imatge de la campanya també es podrà veure pròximament també en els contenidors que, en aquest cas, assenyalaran els residus dels quals sí “s’alimenten” cadascun d’ells, tal com succeirà en les papereres que també estaran retolades per a saber què residus i elements de desfet es poden dipositar en les mateixes.

A aquests elements més visuals es va a unir el repartiment del ecopoop, un recogedor de cartó reciclat para, de manera còmoda i molt higiènica, arreplegar els excrements dels cans en la via pública. Un recogedor que segella el seu contingut i que es podrà dipositar en el contenidor de residus orgànics per a la seua posterior descomposició total. Així com campanyes de conscienciació en els col·legis del municipi.

El Consistori vol implicar a tota la ciutadania en aquesta nova campanya i, amb aquest objectiu, va a presentar-la als més xicotets de la casa amb la idea de conscienciar-los de la importància de reciclar i classificar els residus que es generen a casa i, d’altra banda, de mantenir netes els carrers, ja siga de residus orgànics, de simples papers o dels excrements de les seues mascotes. A més, també es presentarà a les entitats socials del municipi.

Aquesta nova campanya, en paraules de l’Alcalde de Burjassot, Rafa García, “és diferent. És molt visual, m’atreviria a dir que fins i tot divertida ja que les imatges són molt directes i agradables ja que el que volem és que convisquen amb els nostres veïns i veïnes i que, en veure-les, d’una manera ràpida, identifiquen els contenidors on dipositar els seus residus o ajuden a les seues mascotes a no fer pipí en el mobiliari urbà”.

L’objectiu d’aquesta nova campanya “és conscienciar als nostres ciutadans i ciutadanes de la importància de mantenir el nostre poble net de qualsevol tipus de residu. Som el nostre poble, la part més important d’ell i hem de, entre tots, fer que cada dia Burjassot estiga més net i cura i açò, és un treball que ens competeix a tots”.