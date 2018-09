Els fanals d’Almussafes deteriorats per l’orí de gos incorporen un nou sistema de protecció

Connect on Linked in

La corporació municipal aplica un mètode contra la corrosió en un total de 29 fanals del nucli urbà

L’Ajuntament ha invertit 6.000 euros en aquesta intervenció i preveu seguir sumant noves lluminàries periòdicament

Almussafes ha iniciat un projecte per a millorar el manteniment de les lluminàries situades en els diferents carrers del municipi. En aquesta primera fase de la iniciativa, el consistori ha invertit 6.000 euros en la col·locació d’un sistema que soluciona els problemes de corrosió de les bases dels fanals produïts per l’orina dels gossos i la humitat. Aquesta innovadora iniciativa, que de moment ja s’ha aplicat en 29 fanals, utilitza resina de dos components i s’adapta a cadascun dels fanals objecte de la intervenció, atès que el material s’injecta in situ a través d’uns motles.

Amb el pas del temps, l’orina dels gossos i la humitat van deteriorant la lluminària urbana de les ciutats provocant una corrosió prematura de la galvanització, una situació que a més de repercutir negativament en l’estètica de l’espai públic, produeix seriosos problemes de salubritat i seguretat. Almussafes no és aliè a aquest problema, per la qual cosa des de l’executiu local han decidit encetar un projecte per a facilitar el manteniment dels fanals situats en el nucli urbà.

El consistori municipal ha invertit un total de 6.000 euros en la instal·lació d’un sistema que protegeix dels rajos ultraviolats i d’altres factors que acceleren la deterioració del mobiliari urbà. En aquesta primera fase s’està intervenint en 29 fanals, vuit situats en el parc Central i 21 en els carrers Benifaió, Nou d’Octubre i algunes vies adjacents. Aquest innovador sistema, per a la instal·lació del qual s’ha confiat en l’empresa Ultraprotek de Vila-real, utilitza resina de dos components i s’adapta a les dimensions de cada fanal, a més de permetre la personalització de la superfície amb escuts, logotips i textos. La seua composició a força de resines garanteix una major adherència a tots els materials i una millor adaptació als elements a protegir. Així mateix, l’absència de porositat, una vegada polimeritzada, evita filtracions i proporciona una elevada protecció davant la corrosió.

“Hem començat per les zones més deteriorades de la població, però la nostra intenció és avançar a poc a poc per a cobrir totes les lluminàries del terme municipal que necessiten manteniment en aquest sentit”, explica la regidora de Medi Ambient, Teresa Iborra. “Açò és un treball en equip. Des del govern local ens comprometem a millorar les condicions de l’espai públic, però en aquesta comesa necessitem la complicitat de la ciutadania, i això passa per seguir conscienciant-nos tots sobre la importància de controlar que les nostres mascotes orinen en les zones habilitades per a açò, que són els espais d’esplai d’animals”, recorda. Almussafes compta amb un total de sis recintes d’aquestes característiques en el terme municipal.

Instal·lació

El procés d’instal·lació consta de diferents fases. Primer es neteja la brutícia i la pintura restant amb dissolvent, posteriorment s’aplica una imprimació perquè s’absorbisca correctament el material aplicat i una vegada es seca la zona es preparen els motles, que es dissenyen de manera personalitzada per a cada fanal. Finalment s’injecta el producte i quan es seca es pinta. En aquest cas, s’ha optat per incorporar en els fanals l’escut de l’Ajuntament de la localitat.

“Aquesta oxidació, i més a causa de l’orina dels gossos, suposa un enorme risc per als veïns i veïnes a nivell de salubritat, però també de seguretat, ja que la situació pot arribar a desembocar fins i tot en una caiguda dels fanals”, ressalta Iborra. “Seguirem treballant en el manteniment dels espais públics per a garantir que es compleixen tots dos paràmetres”, conclou l’edil.