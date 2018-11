El Favara FS perd davant el Nou Almàssera per 3 gols a 5

Print This Post

L’equip de Favara va igualar el marcador al descans en un 2-2 però els d’Almàssera han aconseguiren la victòria final.

El Favara FS no ha aconseguit guanyar l’encontre disputat aquest cap de setmana front al Nou Almàssera. Un partit disputat al Pavelló Municipal de Favara que va estar molt disputat pels dos equip. El resultat final de 3 gols a 5 va atorgar la victòria a l’Almàssera.

El Favara va aconseguir igualar el marcador en la primera part i l’encontre va aplegar al descans en un 2-2.

En la segona part els de Favara aconseguiren marcar un gol més però els d’Almàssera en marcaren 3 més.

Així, l’encontre va aplegar al final amb un resultat de 3 a 5.

Un partit jugat de poder a poder en el qual el Favara va tindre nombroses ocasions per destacar. No obstant això, va estar un partit viu en el qual els dos equips lluitaren per tal d’aconseguir la victòria.