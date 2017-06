Favara recupera quatre parcs per a la ciutadania amb l’ajuda de la Diputació

Maria Josep Amigó: «Davant l’infrafinançament dramàtic al qual estan sotmesos els Ajuntaments estem treballant per potenciar l’autonomia municipal i la capacitat de decisió d’aquelles actuacions prioritàries»

La vicepresidenta ha visitat aquesta localitat de la Ribera Baixa per a conèixer les actuacions executades amb els recursos de la Corporació provincial, i s’ha compromès a seure als agents implicats per trobar una solució al desdoblament de la travessia que discorre pel nucli del municipi

07/juny/2017. El municipi de Favara ha recuperat i condicionat per al gaudi de la ciutadania un total de quatre parcs de titularitat pública –parc de les Oliveres, Ausiàs March, Lepanto i Sant Vicent– amb els fons aportats per part de la Diputació de València. En concret, els 83.811 euros corresponents al Pla d’Inversions Financerament Sostenibles (PIFS) de l’exercici 2016. Així ho ha traslladat l’alcaldessa d’aquest municipi de la Ribera Baixa, Oro Azorín, a la vicepresidenta de la corporació provincial, Maria Josep Amigó, durant la visita efectuada a la localitat per a conèixer de primera mà les inversions realitzades amb els recursos provincials.

La vicepresidenta s’ha compromès, a més, a afavorir la celebració d’una reunió a tres bandes entre responsables tècnics de l’Àrea de Carreteres de la Diputació de València, la Conselleria d’Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic i Desenvolupament Rural, i els representants del mateix consistori de Favara per tal d’abordar la problemàtica que representa, des de fa anys, el pas de la travessia per dintre del municipi i estudiar possibles solucions orientades al desdoblament d’aquesta via, el que constitueix una reivindicació històrica de la ciutadania de la localitat.

Maria Josep Amigó ha assegurat que «donat que es tracta d’una problemàtica sensible i constitueix una reivindicació històrica del municipi i dels veïns i veïnes de Favara aconseguir traure la carretera del nucli urbà de la localitat, ens hem compromès a intervenir per tal de propiciar una reunió a tres bandes entre la Diputació de València, la Conselleria i l’Ajuntament amb l’objectiu d’analitzar amb profunditat la problemàtica i estudiar possibles solucions». En definitiva, «seure a parlar als agents implicats per tal de donar una resposta satisfactòria per als veïns i veïnes de Favara», ha apuntat Maria Josep Amigó.

La vicepresidenta ha aprofitat la seua visita a Favara per a reivindicar «l’autonomia municipal a l’hora de definir quines actuacions resulten prioritàries i constitueixen necessitats reals per a cadascun dels municipis», més encara «davant l’infrafinançament dramàtic al qual estan sotmesos els Consistoris», ha remarcat. En aquest sentit, Maria Josep Amigó s’ha congratulat «de comprovar la capacitat de treball dels Ajuntaments, especialment dels més menuts», un fet que «ens permet confiar en que la gestió municipal es troba en sintonia amb les línies de treball marcades pel nou equip de govern de la Diputació de prioritzar la millora de la qualitat de vida de les persones».

Per la seua part, l’alcaldessa de Favara, Oro Azorín, ha agraït la visita de Maria Josep Amigó al municipi, com també el volum de recursos que dispensa la corporació provincial a la localitat. «És una ajuda vital i molt vàlida per als municipis menuts, que ens permet afrontar projectes que resultarien inviables sense la injecció pressupostària de la corporació provincial», ha indicat Azorín. En total, en el que va de legislatura el consistori de Favara ha rebut 487.279 euros, entre els quals es compta per al present exercici 2017 amb 113.626 euros corresponents al Pla de Serveis i Obres Municipals (SOM) –abans anomenat PPOS– i altres 46.786 euros relatius al Fons de Cooperació Municipal.

Reducció en el rebut de l’aigua

Durant la seua estada a Favara, la vicepresidenta ha visitat diferents intervencions executades amb fons provincials. En aquest sentit, destaca una actuació de caràcter hidràulic que ha permès reduir la despesa en el rebut de l’aigua al qual havien de fer front els veïns i veïnes d’aquesta localitat, així com la renovació i pavimentació de diferents carrers i vies de Favara, que s’han executat a partir dels recursos corresponents al Pla de Serveis i Obres Municipals (SOM) –abans anomenat PPOS– de l’exercici 2016.

De la mateixa manera, els fons aportats per la Diputació de València també han permès condicionar un solar de titularitat municipal per a l’estacionament de camions, en el qual s’ha procedit a la instal·lació d’una tanca per tal de millorar la seguretat del recinte.

En última instància, amb el recursos disponibles corresponents al SOM de 2017 (113.626 euros) la previsió del Consistori és escometre la construcció de nous nínxols al Cementiri Municipal, donat que existeix un informe tècnic que indica que la zona més antiga d’aquesta instal·lació es troba en ruïnes.