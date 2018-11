La FEMP posa a la Borsa Social d’Ocupació de Cullera com a model

Print This Post

Incorpora al seu banc de bones pràctiques esta eina de polítiques actives d’ocupació

La Federació Espanyola de Municipis i Províncies (FEMP) pren com a model la Borsa Social d’Ocupació de Cullera i la incorpora al seu banc de bones pràctiques municipals.

D’esta manera, l’eina de polítiques actives de foment de l’ocupació creada pel consistori cullerenc en 2015 per a facilitar la inserció laboral de persones en risc d’exclusió social i posar fi a l’enxufisme en l’Administració local, servirà com a referent per a aquells ajuntaments que desitgen implementar iniciatives similars.

L’alcalde de Cullera, Jordi Mayor, va participar ahir dilluns en una jornada de formació contínua en matèria d’economia i ocupació dirigida a alcaldes, celebrada a Madrid. La trobada ha servit perquè la màxima autoritat local haja exposat el projecte de la Borsa Social davant batlles de tota Espanya, molts dels quals s’han interessat pel mateix per a la seua aplicació.

Mayor ha explicat el procés d’elaboració de les bases, els criteris de selecció i baremació, els llocs de treball a cobrir així com la tipologia de contractes, un dels aspectes que ha suscitat més interés.

Estratègia social

Un dels aspectes més destacables és la vinculació de la Borsa Social d’Ocupació a l’estratègia de polítiques socials del municipi. «No es tracta d’una eina per a donar contractes a persones amb majors dificultats d’accés al mercat laboral», detalla Jordi Mayor, «sinó que va lligada a tot un conjunt de polítiques que garantixen els drets més bàsics als qui són víctimes de la desigualtat».

Cullera ha invertit prop de 4 milions d’euros en polítiques actives d’ocupació durant els últims tres anys i més de 5 milions en polítiques d’ajuda social, xifres que «contrasten amb la inversió propera a zero en esta matèria que es va dur a terme durant l’anterior legislatura».

Amb tot, Mayor ha destacat que l’impuls municipal, la recuperació de les polítiques actives d’ocupació per part de la Generalitat i el context econòmic han propiciat que la taxa d’atur s’haja reduït en el municipi així com el nombre de persones en risc de pobresa.

«En 2015 es parlava d’una situació d’emergència social i hui hem aconseguit que l’Administració local deixe de donar-li l’esquena a eixa gent i els ajude a portar una vida digna», comenta l’alcalde.

Avantatges

Aconseguir un contracte a través de la borsa també ha tingut avantatges per als beneficiaris més enllà de l’aspecte econòmic. Cal tindre en compte que molts d’ells provenien d’una situació d’atur de llarga durada. Amb la borsa s’establixen rutines, horaris i obligacions diàries, apareixen responsabilitats davant superiors i companys, s’accedix a uns ingressos mensuals fruit de l’esforç i no d’ajudes socials i es millora l’autoestima i les dinàmiques familiars.