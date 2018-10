FEPEVAL reclama “màxima implicació als Ajuntaments per al desenvolupament d’entitats de Gestió i Modernització”

Print This Post

A la cloenda ha acudit la Secretària Autonòica de Model Econòmic

El president de FEPEVAL, Santiago Salvador, va demanar ahir als Ajuntaments “màxima implicació per a recolzar el desenvolupament d’Entitats de Gestió i Modernització d’Àrees Empresarials (EGM) per part d’aquelles entitats que així ho aproven per majoria dels seus membres”.

Aquesta petició s’ha produït en el transcurs de la Junta Directiva de FEPEVAL desenvolupada en Beniparrell, en la qual ha fet d’amfitrió l’Associació d’Empresaris d’aquesta localitat, AEMBE.

El president també va aprofitar per a ressaltar “el moment de maduresa en el qual es troba FEPEVAL, que ha passat en uns anys de 7 a 38 membres i ha aconseguit aprovar una Llei històrica en favor de les Àrees Empresarials”.

També ha recálcate que la reunió ha sigut molt productiva i molt treballada.

A més, a la Junta Directiva s’ha mostrat la preocupació pels ajustats terminis en les ajudes del IVACE.

En aquest sentit, el gerent de l’entitat, Diego Romá, ha recordat que “hi ha municipis que van fer molt bon treball, per part d’associacions empresarials i Ajuntaments, mentre en uns altres hem detectat una deixadesa total de l’administració municipal; el resultat és que uns han aconseguit inversions milionàries, mentre en uns altres es troben amb que no ha arribat ni un euro”.

Per a la conclusió de la Junta Directiva, s’ha comptat amb la presència de la Secretària Autonòmica de Model Econòmic, María José Mira.

La secretària autonòmica s’ha compromès, a instàncies dels empresaris, a recolzar a les associacions amb menys mitjans a afrontar el trànsit a Entitats de Gestió i Modernització.