Ferrer Ferran compon per a l’Ajuntament de Cullera una obra sobre la llegenda de Dragut

La peça serà d’obligada interpretació en el Certamen Nacional de Bandes de Música ‘Ciutat de Cullera’ de 2019

El prestigiós pianista, compositor i director d’orquestra Ferrer Ferran ha agafat una part de la història de Cullera i l’ha convertit en música. L’actual director de la Societat Ateneu Musical de Cullera ha compost una obra titulada ‘Dragut, el pirata’ que té com a protagonista a este històric personatge que va sembrar el caos a Cullera en el segle XVI.

La peça serà obligatòria en la LXXII edició del Certamen Nacional de Bandes de Música ‘Ciutat de Cullera’, el més antic dels que se celebren en l’àmbit nacional a Espanya, la cita del qual està prevista per al diumenge 28 d’abril de 2019 en l’Auditori Municipal.

La pròxima edició s’instaura així com la primera en la qual l’obra obligatòria és original i propietat del municipi, i així serà al llarg de les pròximes edicions per a les quals es compondrà una obra específicament per al certamen, augmentant d’esta manera el prestigi d’aquest.

Amén de la composició de Ferran, els participants hauran d’interpretar una altra obra de lliure elecció d’una durada d’entre 18 i 25 minuts.

Les bases ja han sigut publicades i les inscripcions romandran obertes fins al divendres 16 de novembre, inclusivament.

El certamen

De totes les bandes de música no professionals inscrites, arribaran a participar tres que seran triades per sorteig. El certamen estarà dividit en dues audicions en les quals s’interpretarà un pasdoble a lliure elecció, ambdues precedides per una desfilada de les agrupacions.

Cada banda participant rebrà una subvenció econòmica de 4.000 euros per la seua participació a més dels 6.000 per a la guanyadora, 3.000 per a la segona i 2.000 per a la tercera. També hi haurà un premi de 1.000 euros a la millor desfilada.

El tribunal estarà compost per tres personalitats de reconegut prestigi en el món de la música que seran designades per la Tinent d’Alcalde Delegada d’Activitats Musicals, Sílvia Roca.