FeSport Carcaixent comptarà amb més de 40 activitats esportives

El cap de setmana esportiu de Carcaixent reunirà a col·lectius, associacions i entitats esportives de la localitat del 12 al 14 de maig

Des de l’Àrea d’Esports de l’Ajuntament de Carcaixent està organitzant-se per al 12, 13 i 14 de maig, FeSport, un cap de setmana esportiu en el que ja han confirmat la seua participació almenys 20 associacions, particulars i entitats públiques i privades de la localitat. FeSport comptarà amb un intens programa amb més de 40 activitats entre les que es troben tallers, xarrades o exhibicions amb l’objectiu donar a conèixer a la població les activitats esportives que des de les diferents entitats s’organitzen al llarg de la temporada a Carcaixent així com informar de qüestions més concretes i tècniques referents a la pràctica de l’esport, com per exemple, tot allò relacionat amb la salut i la prevenció.

Per a qui vulga sumar-se a la iniciativa, participar com a voluntari o simplement conèixer quines activitats estan organitzant-se, s’ha convocat una reunió oberta este divendres 17 de gener a les 20:00 hores en el Centre d’Empreses. Des de l’organització han animat a assistir a l’encontre per escoltar en què està treballant-se a hores d’ara, però sobretot « per a proposar noves iniciatives que puguen animar als veïns i veïnes de Carcaixent a eixir al carrer del 12 al 14 de maig a gaudir de l’esport però també per a estar informats de les últimes novetats en matèria esportiva que poden resultar molt interessants per a tots aquells que practiquen esport de forma habitual».