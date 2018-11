Festa de les Catalinete, Cursa Infantil Catacross i berenar Centre Integral de Persones Majors de Sueca

Connect on Linked in

Per les Catalinetes berenar i Catacross

La IV edició del Catacross congrega vora 600 escolars d’11 centres educatius de Sueca, el Perelló i Riola

El Centre Integral de Persones Majors de Sueca celebra el tradicional dia de les catalinetes amb un berenar popular al cau faller de la Falla Bernat Aliño

El Catacross s’ha instaurat a la tradicional festa suecana de les Caterines o coneguda més popularment com les Catalines o les Catalinetes, que se celebra el 25 de novembre. Este any, l’escola Jardí de l’Ateneu en col·laboració amb l’Ajuntament de Sueca ha organitzat la IV edició de l’activitat de cross escolar este divendres, 30 de novembre, ja que la vespra de la festa es va ajornar per les condicions del terreny causades per les pluges dels dies anteriors.

Enguany, han participat 11 col·legis comptant centres ordinaris i d’educació especial de Sueca, El Perelló i Riola. Vora 600 alumnes i 50 professors/es han gaudit del circuit d’obstacles en una jornada d’esport, diversió i convivència entre els escolars dels centres de Mª Auxiliadora, CEIP Carrasquer, CEIP Cervantes, Encarnació, CEIP El Perelló, Luis Vives, Miguel Hernández (Riola), Ntra Sra. de Fàtima, Fundació SASM, CEE Miquel Burguera i l’amfitrió, l’Escola Jardí. El Catacross ha començat a les 9:15 del matí amb la recepció dels col·legis, els quals han tingut la primera pressa de contacte amb el circuit. Seguidament, les curses s’han realitzat en dues tandes, des de les 10:15 fins a les 11:15 del matí, amb grups controlats per evitar accidents. I per finalitzar l’esdeveniment s’ha dut a terme una Supercarrera amb el CEE Miquel Burguera, la Fundació SASM i els demés convidats.

Com a novetats d’esta edició, destaca la participació de centres nous com el Miguel Hernández de la localitat veïna de Riola. L’itinerari de la cursa també ha sigut nou, ja que l’organització de l’esdeveniment ha volgut adaptar i modificar el recorregut a les noves condicions de l’espai i obstacles físics del terreny. A més, les curses han sigut mixtes i hi ha hagut dos castells unflables, incorporant-ne un nou en meitat del recorregut. El Catacross és una cursa a peu, modalitat cross, que es disputa al llarg d’un circuit instal·lat al recinte firal de la ciutat i que es desenvolupa en diferents terrenys; els participants han hagut de córrer tant per l’arena, com per graveta i asfalt. La prova ha reptat als alumnes a superar els diferents obstacles que s’han disposat al llarg de tot el recorregut. Entre els obstacles més dificultosos hi havia bales de palla, tanques o rodes de tractor. A més a més, els alumnes han hagut de travessar també, sense embolicar-se, una xarxa, i han hagut de gatejar per baix d’un tendall i superar la prova de desnivell amb cordes, entre d’altres.

El regidor d’Esports, Vicent Baldoví, ha remarcat com any rere any l’organització se supera i genera més expectatives amb nous obstacles i recorreguts que fan gaudir als escolars. “El Catacross és una prova que s’està consolidant cada any i s’ha convertit en un dels esdeveniments imprescindibles al calendari de les curses infantils de la nostra ciutat. L’any que ve serà una edició especial, ja que el Catacross compleix el seu 5é aniversari i segur que ens guardarà moltes sorpreses” ha explicat Baldoví.

Des de l’organització han agraït la implicació de tota la comunitat educativa de l’Escola Jardí de l’Ateneu i a l’Ajuntament de Sueca per fer possible esta quarta edició del Catacross. També s’ha destacat l’interés i la il·lusió dipositada de tots els col·legis i centres que s’hi han sumat i totes aquelles persones que s’han implicat en l’organització de la prova. Així mateix, s’ha fet una menció especial a totes les empreses que han col·laborat en l’organització de la cursa, que han sigut més de 40 en esta edició de la iniciativa, emmarcada en el Circuit de Curses Infantils de Sueca.

Una festa popular per a totes les edats

El Centre Integral de Persones Majors de Sueca ha celebrat també, este dilluns, el tradicional dia de les catalinetes amb un berenar popular al casal de la Falla Bernat Aliño. Vora 150 persones ompliren el cau i gaudiren d’un piscolabis, on no va faltar el rotllet de catalinetes, i de la posterior festa amb musica.