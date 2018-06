La festa multitudinària de Sant Joan a les platges de Sueca deixa pas al primer diumenge de l’estiu

Connect on Linked in

Sueca, 25/06/2018. Sueca ha viscut este dissabte una de les festes més multitudinàries de Sant Joan dels últims anys. La coincidència en el calendari de la nit més màgica i curta de l’estiu amb el dissabte va multiplicar l’afluència de gent a les platges de la localitat. El consistori, no obstant, havia previst la resposta reforçant els efectius per tal de garantir la tranquil·litat i seguretat a tots aquells que havien elegit les seues platges per festejar l’entrada a l’estiu.

La festa va transcórrer amb tranquil·litat i la gent va mostrar-se civilitzada. En este punt, destaca la menor incidència registrada d’actes vandàlics sobre el mobiliari urbà i també l’absència d’accidents de trànsit ressenyables.

No obstant, durant l’operatiu especial de la Nit de Sant Joan, la Policia Local de Sueca va haver d’atendre nombroses incidències entre elles alcoholèmies positives i intoxicacions etíliques, agressions lleus, música no autoritzada o robatoris, a més d’altres actuacions de perfil baix.

El cos policial, que havia duplicat els efectius, va estar acompanyat en esta vetllada per dotacions especials de la Guàrdia Civil i Protecció Civil de Sueca, a més d’efectius de la Policia autonòmica i agents del Grup Operatiu de Resposta (GSR) de la Policia Nacional.

Paral·lelament, un grup de vint-i-dos operaris de neteja van posar-se en marxa a les 03:00 de la matinada per retornar les platges de Sueca al seu estat habitual el més prompte possible. Poc abans de les 8:00 del matí del diumenge la normalitat tornava a la costa suecana per acollir tots els banyistes que s’esperaven en el primer diumenge de la recentment inaugurada temporada estival. En total es van recollir més de dotze tones de residus, el doble de tones que el darrer any, un increment que s’atribueix a la major afluència de públic.

A més del dispositiu de seguretat, el consistori va disposar d’un servei especial d’atenció sanitària amb ambulància i l’Ajuntament va oferir també un servei de bus gratuït des de les 20:30 i fins les 03:00 de la matinada, per facilitar els trasllats i evitar el major nombre possible de desplaçaments amb vehicles particulars.

La festa va córrer a càrrec dels grups The Benissants of Stone i l’orquestra La Bèstia, una completa revetlla promoguda pel consistori suecà per celebrar la benvinguda a l’estació més esperada de l’any.