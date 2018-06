Festa de les penyes valencianistes del Sector 8 a Benicull de Xúquer

Print This Post

Subscribe by Email

Connect on Linked in

Add to Google+

Follow on Facebook

Share on Facebook

La Penya Xe Mel de la localitat ha organitzat un dia complet d’activitats per a tots els públics.

Benicull ha acollit la divuitena edició de la festa Sector 8 de l’Agrupació de Penyes Valencianistes. Una jornada organitzada per la Penya Xe Mel de la localitat.

La Penya Xe Mel compta amb al voltant de 50 membres, tots ells hi han col·laborat per fer gaudir als participants de la festa. Veïns i veïnes i també membres de les penyes de diferents municipis de la comarca de La Ribera com Algemesí, Polinyà, Sueca i La Pobla Llarga, entre altres.

Al llarg del dia al voltant de 400 persones participaren en aquesta festa de les penyes. Entre les d’activitats programades, un esmorzar popular, activitats per als més menuts, campionats de truc i dominó, entrega de regals per als penyistes, una paella gegant i la visita de diferents convidats.

Entre ells, Juan Cruz Sol i Ricardo Arias, així com el president de l’Agrupació de Penyes Valencianistes Fede Sagreras.

Una festa que ha comptat amb el suport del consistori municipal.

En aquesta jornada de germanor el valencianisme ha estat el gran protagonista.

Per al pròxim any, serà a Sueca on es celebre la dinovena edició de la festa de les penyes valencianistes del sector 8 que agrupa als municipis de la comarca de La Ribera.