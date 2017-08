Festes en honor a Santa Rosa a l’Alcúdia

El proper 1 de setembre comencen les Festes de l’Alcúdia però abans, com a cita prèvia, la localitat celebra la festivitat en honor a Santa Rosa amb sis dies de celebracions per a tots els públics.

Així, des del divendres 25 i fins al proper dimecres 30 d’agost, l’Associació de Festers de Santa Rosa, que fan honor al carrer del mateix nom, han organitzat, amb l’ajuda de l’Ajuntament de l’Alcúdia, un grapat d’activitats per tal de fer gaudir tant a grans com a menuts.

Cada dia hi haurà despertà perquè tot el veïnat del carrer no oblide que estan en festes i, abans de dinar una “picaeta” popular amb sangria o cervesa, cacaus i tramussos. El públic més menut podrà gaudir de moltes activitats organitzades en exclusiva per a ells, com són, entre altres, el parc d’educació vial amb quads, on col·labora la Policia Local de l’Alcúdia, els contes i rondalles a càrrec de Miquel Puig o el bingo infantil.

A més, totes les nits hi haurà sopar de carrer i, en acabar, diferents actuacions musicals per a fer ballar tant a grans com a menuts. Però, sense dubte, les festes estrella serà el Concurs Nocturn de Paelles, que tindrà lloc la nit del divendres, i la Nit de Disfresses, el diumenge.

L’últim dia serà el de la festa gran, dedicada a Santa Rosa de Lima, i se celebrarà amb una última i sonora despertà i un gran tobogan d’aigua. A la 1.30 del migdia esclatarà una traca al llarg de tot el carrer i, a la vesprada, a les 8.30, hi haurà una missa a l’església en honor a Santa Rosa que culminarà amb una cercavila de tabal i dolçaina a càrrec de Colla La Rosca i un ramell de focs d’artifici. Per últim, i per a tancar les festes, tindrà lloc el darrer sopar de carrer on s’anunciaran els guanyadors i es repartiran tots els premis corresponents a les competicions i concursos de les festes.