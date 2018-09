Les Festes de la Mare de Déu de la Salut d’Algemesí conviuen enguany amb el congrés de ciutats patrimoni de la humanitat

Connect on Linked in

L’Assemblea General de la ICCN 2018 arranca el 6 de setembre a Algemesí amb la cerimònia de benvinguda a la plaça Major. Des d’eixe moment, els actes no deixaran de succeir-se fins al dissabte en un remolí de cultura i germanor, que té com a teló de fons la Festa de la Mare de Déu de la Salut.

El Patronat de la Festa, l’Ajuntament i membres dels balls i rituals de la festa donaran la benvinguda a totes les delegacions i marcaran el començament de les jornades. Després d’una breu recepció institucional en la sala de plens de l’Ajuntament d’Algemesí –a les 9.30 hores-, els convidats seran rebuts en la Basílica de Sant Jaume. Un cant a la pau per a reivindicar la cultura com a punt d’unió entre persones i comunitats. Finalitzat l’acte, el secretari autonòmic de Turisme, Francesc Colomer, l’alcaldessa d’Algemesí, Marta Trenzano, i l’alcalde de Gangneung inauguraran la setena assemblea de la ICCN en el Teatre Municipal amb unes paraules. També, representants del Ministeri de Cultura, de l’Associació per a la Difusió i Promoció Mundial d’Espanya i l’ambaixador d’Espanya en la Unesco, Andrés Perelló, estaran presents en diversos actes de la ICCN i de la Festa de la Mare de Déu.

Els dies 6 i 7 de setembre a la vesprada tindran lloc al Teatre Municipal les sessions de treball sota el títol “Vull conèixer el teu patrimoni”, on cada delegació presentarà als assistents el seu patrimoni cultural. També, hi haurà temps per a reunir els convidats amb els empresaris d’Algemesí i que els puguen mostrar de primera mà el potencial del teixit industrial local i valencià. L’agenda dels assistents a l’assemblea es completa amb els actes de la festa de la Mare de Déu de la Salut. Els delegats seran testimonis d’excepció de la Processó de les Promeses i la Processoneta de la Matí.

Paral·lelament avança el calendari i els actes de les Festes de la Mare de Déu de la Salut. La Nit del Retorn pren el protagonisme el dia 6 de setembre i la tradició algemesinenca conviurà amb els convidats al congrés. Després de finalitzar la novena i la representació dels Misteris i Martiris arribarà el torn al concert de la Societat Musical d’Algemesí. Serà un homenatge als patrimonis, també als valencians com les Falles i la Festa de la Mare de Déu de la Salut, interpretant l’emotiva “Muixerangues al cel” de Juan Carlos Sempere Bomboí, juntament amb Xavi Richart i dolçainers de la Colla d’Algemesí.

A més, el públic assistent al concert podrà gaudir amb una xicoteta mostra del patrimoni immaterial de la ciutat de Gangneung (Corea) amb l’actuació del grup cultural Nongak i la seua dansa de l’agricultura. Aquests visitants es troben a Algemesí amb motiu de l’Assemblea General de la ICCN, que té lloc entre el 6 i el 8 de setembre.