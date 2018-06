Les Festes de la Mare de Déu de la Salut d’Algemesí, portada del llibre Patrimoni Mundial i Immaterial d’Espanya

Connect on Linked in

La imatge de la muixeranga enfront del retaule de la Basílica de Sant Jaume Apòstol del fotògraf algemesinenc Paco Donderis ha sigut escollida d’entre les 60 manifestacions culturals que apareixen al llibre Patrimoni Mundial i Immaterial d’Espanya per a ser la portada d’una obra que es distribuirà arreu de tot el món com una iniciativa més per a la promoció de la Marca Espanya. Des del Museu Valencià de la Festa s’ha dut a terme un intens treball per a fer valdre les Festes de la Mare de Déu de la Salut com a ambaixadores mundials del patrimoni espanyol.

Aquesta obra de més de 350 pàgines, on es recullen tots els patrimonis culturals nacionals, ha sigut editada pel Ministeri d’Assumptes Exteriors i Cooperació amb la col·laboració de l’Agència Espanyola de Cooperació Internacional per al Desenvolupament (aecid) i Cooperació Espanyola amb motiu de l’Any Europeu del Patrimoni Cultural. Es tracta d’un detallat treball de documentació il·lustrat amb fotografies de gran qualitat que pretén ser un compendi dels nostres patrimonis materials, immaterials i naturals.

Editat en espanyol i anglés, aquest projecte vol trencar barreres i donar a conéixer els grans tresors d’Espanya més enllà de les nostres fronteres. D’una banda, es tracta d’un treball que reivindica la riquesa cultural d’un país que amaga milers de joies en tots els racons del seu territori. Unes joies que els espanyols i espanyoles han sabut guardar al llarg del temps, preservar-les front l’adversitat i transmetre-les de pares i mares a fills i filles generació rere generació. D’altra banda, aquest llibre vol ser un reclam per al turisme internacional. Que tot el món vulga visitar Espanya no sols pel bon clima i el seu menjar, que també, sinó pel seu enorme patrimoni natural i cultural. El llibre Patrimoni Mundial i Immaterial d’Espanya vol impressionar i ser ambaixador mundial de la Marca Espanya a les llibreries de tot el món.