El Festival de Bandes de Mislata, la gran cita musical de les festes patronals

Connect on Linked in

En esta ocasió, la banda invitada pel CIM de Mislata a la XLI edició va ser la Societat Musical Santa Cecília de Macastre

El compromís de Mislata amb les bandes de música es va demostrar un any més en el Festival de Bandes de la localitat. Ja són 41 edicions d’esta tradicional cita clàssica dins del programa d’actes de les festes patronals organitzada per la Clavaria de la Mare de Déu dels Ángels.

Sobre l’escenari, instal·lat en una repleta Plaça de la Constitució a les portes de l’Ajuntament, els clavaris dels Ángeles van organitzar una nova edició d’esta arrelat i esperat trobada musical que enguany va comptar amb la presència, a més de la Banda Simfònica del Centre Instructiu Musical de Mislata, amb la Societat Musical Santa Cecília de Macastre

Centenars de veïns i veïnes van omplir com cada any la plaça, per a disfrutar d’una agradable vetlada de festes amb la millor música. Després de la tradicional desfilada a peu junt amb la Corporació Municipal des del Casino del carrer Miguel Hernández, seu del CIM, en el que van interpretar el pasdoble Terç de Passada de Rafael Talens.

Els primers a pujar a l’escenari van ser els músics de Macastre que van arribar fins al mateix interpretant el pasdoble El Bot de Saúl Gómez Soler. La banda, dirigida per Francisco Carrascosa Miguel va interpretar diverses peces amb un marcat caràcter fílmic. L’actuació, dividida en tres parts, va comptar amb les peces Queendoms, composta pel propi director de la banda, El triangle de les bermudes de José Alberto Pina i Leonardo Dreams de Saúl Gómez Soler, un conjunt de composicions inspirades en els dissenys del geni italià, Leonardo Dóna Vinci. Per la seua banda, amb Francisco Valero Terribas a la batuta, la Banda Simfònica del CIM

Després de cada una de les actuacions, els clavaris van col·locar els corbatins a cada estendard com certificat del pas de les bandes pel festival de Mislata. Per a concloure, l’alcalde de la ciutat, Carlos Fernández Bielsa, va pujar a l’escenari per a felicitar els músics per la seua actuació i reconéixer la labor dels Clavaris dels Ángeles, per mantindre un festival de bandes que porta ja 41 edicions