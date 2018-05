El Festival d’Art, Cultura i Tecnologia reivindica el treball dels jóvens d’Algemesí

Connect on Linked in

Cine, tecnologia, teatre, música i poesia amb el FACT aquest cap de setmana

La tercera edició del Festival d’Art, Cultura i Tecnologia (FACT) arriba aquest cap de setmana amb nombroses propostes. Aquest festival busca la fórmula perfecta per unir art, cultura i tecnologia des d’un punt de vista jove, no sols com a espectadors sinó com a protagonistes de la cultura. Al mateix temps, l’objectiu principal és servir de trampolí per a jóvens artistes, i convertir, així, la ciutat d’Algemesí en un gran escenari per reivindicar el talent i la faena dels jóvens de la ciutat.

El divendres 4 de maig el Museu de la Festa acollirà la III Jornada Tecnològica que pretén establir un diàleg entre l’art i la tecnologia. De vesprada, a les 20.30 hores, es projectarà a l’aire lliure, a la plaça Major, la pel•lícula La llamada, dirigida per Javier Calvo i Javier Ambrossi.

El dissabte 5 de maig, a partir de les 17.00 hores, a la plaça del Pla tindran lloc els concerts de bandes locals Pantanà, Stereocolor, Nius de Nit i Setereozone, i de l’actuació de Miss Caffeina Dj Set. A més, jóvens artistes plàstics crearan les seues obres en directe. Tot això acompanyat de la presència de foodtrucks, amb zona chill-out, animació i jocs infantils. Un esdeveniment de grans dimensions que conjuga gastronomia, música i art en un ambient festiu per a totes les edats.

Com a cloenda del III Festival FACT, el diumenge 6 de maig, a partir de les 11.30 hores, es combinarà la música, la dansa i la poesia de la mà de Novembre Elèctric i Hèctor Serra, amb la companyia de dansa Intrat, al paratge de la Xopera d’Algemesí.

La regidora de Joventut, Palma Egido, ha destacat la necessitat d’un festival que “mostre els treball creatiu en les més diverses disciplines artístiques i vessants culturals dels joves algemesinencs, i ho fem mostrant el seu treball i també conjugar l’esplai i la possibilitat de conéixer altres possibilitats”.