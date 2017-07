Festivitat dels Benissants de la Pedra de Sueca

Els pròxims dies 29 i 30 de juliol, Sueca celebrarà la festivitat dels Benissants de la Pedra. Els actes festius començaran el dissabte 29 amb la tradicional Romeria des de l’Església del Carme fins a la Muntanyeta dels Sants, que s’iniciarà a les 18:00 hores. A continuació, se celebrarà una missa a l’aire lliure, a les 19:00 hores, davant de l’ermita en honor dels Benissants Abdó i Senén i es beneiran les espigues d’arròs. Tot seguit, sobre les 21:30 hores es realitzarà el Trasllat dels Sants des de l’Església del Carme en processó fins a l’Església de Sant Pere Apòstol on finalitzarà la festa, en esta primera jornada, amb un castell de focs artificials.

Per a la gent que no puga realitzar el trajecte a peu, l’Ajuntament de Sueca posa al seu abast autobusos gratuïts per a poder acostar-los a la Muntanyeta. Les eixides seran a partir de les 17:30 hores des de El Perelló, les Palmeres, el Mareny de Barraquetes i la Granja Arrossera de Sueca i el servei, que farà viatge d’anada i tornada, serà gratuït.

El diumenge 30, el segon dia de la festa, tindrà lloc la Processó General que eixirà de l’Església de Sant Pere i recorrerà l’itinerari de costum, però amb un lleuger canvi en el recorregut, enguany, amb motiu de les obres de reparació del ferm al centre ciutat. D’esta manera, l’itinerari nou serà plaça de Sant Pere, placeta Rosanes, c/ Cullera, c/ La Punta, c/ Bonaguia, c/ Sequial, c/ Utxana, c/ l’Alber, c/ València i plaça de l’Ajuntament, per finalitzar novament a l’Església de Sant Pere. Amb anterioritat, a les 19 hores, se celebrarà una missa. Els actes clouran també amb un castell de focs artificials.

Enguany els xiquets que han sigut triats Majorals dels Benissants són: Iván Sendra, Tomás Vendrell, Àlex Rubio, Óscar Magraner, Carles Campanario i Arnau Martí.