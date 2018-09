FGV lamenta l’incident ocorregut en l’estació de Xàtiva provocat per l’avaria d’un ascensor i estudia quines mesures aplicarà per a evitar situacions similars

Print This Post

Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana (FGV) està estudiant que mesures adoptarà, en cas d’avaria d’un ascensor, per a garantir que els viatgers amb problemes de mobilitat puguen accedir o eixir d’una estació durant aquest tipus d’incidències

La finalitat és evitar situacions com la qual es va produir dilluns passat durant l’avaria d’un ascensor de l’estació de Xàtiva de Metrovalencia,

El director gerent de FGV, Juan Andrés Sánchez Jordán, ha lamentat profundament l’incident i ha anunciat que ha encarregat a les diferents àrees de l’empresa que estudien aquest tipus de situacions i establisquen les mesures oportunes per a oferir una alternativa satisfactòria al viatger.

Sánchez Jordán s’ha posat en contacte amb la viatgera afectada per aquesta incidència per a traslladar-li disculpes i interessar-se per l’ocorregut.