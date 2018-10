Fiesta y boda reunix 240 firmes al seu certamen

Print This Post

El certàmen celebra els seus 20 anys amb una edició molt especial

València reunix els millors aparadors de idees, sensacions i emocions per a organitzar events al seu certamen anual de Fiesta y Boda.

L’event més important del sector nupcial a la Comunitat Valenciana celebra el seu 20 aniversari, i ho ha fet durant este cap de setmana concentrant les majors i més rellevants ofertes de productes i servicis d’empreses de càtering i restauració, fotògrafs i professionals del vídeo, joieria, moda i complements per a ocasions especials o agencies de viatges entre altres molts sectors.

Fiesta y boda es convertix durant tres dies en un aparador d’ofertes i novetats en diferents sectors per a l’organització d’un futur esdeveniment.

L’esdeveniment que ha tingut un gran èxit busca com a objectiu l’obertura de mercat per a empreses.

A més, com a punt àlgid de la cita valenciana, a la passarel·la hem pogut trobar desfiles de dissenyadors de referència per a tots els valencians com puguen ser Francis Montesinos o Josefina Huerta.