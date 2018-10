Finalitza l’11è Congrés d’Educació Josep Lluís Bausset de l’Alcúdia

Connect on Linked in

Enguany s’han tractat aspectes com la formació i la divulgació de noves metodologies educatives, amb la millora del món educatiu com a principal objectiu.

El passat dissabte, 29 de setembre, el Congrés d’Educació Josep Lluís Bausset va concloure amb la seua onzena edició a la Casa de la Cultura de l’Alcúdia. L’esdeveniment, que va comptar amb més de 250 assistents, es va desenvolupar al llarg de tres jornades – iniciades el dijous, 27 de setembre – amb les ponències d’Ana Miranda Casas, Mª Angeles Llorente Cortés, Esteban Ibarra Blanco, Mariano Fernández Enguita, Ignacio Morgado Bernal i Rosa Regàs i Pagès.

En la present edició destaca la participació de la Conselleria d’Educació de la Generalitat Valenciana en l’organització d’unes conferències on, com tots els anys, predomina la diversitat de punts de vista, tots ells adreçats a la millora en l’àmbit educatiu. D’aquesta manera, al llarg dels tres dies de Congrés es va poder debatre d’una gran varietat de temes en relació a l’aprenentatge, la formació, l’ètica, la tolerància, els drets humans o inclús la neurociència.

Durant els 11 anys de congressos, aquest esdeveniment ha sigut el punt de reunió per a la discussió i l’intercanvi d’idees en referència a la comunitat educativa, destacant l’assistència de grans personalitats del món de la cultura com Federico Mayor Zaragoza, Isabel-Clara Simó o Gemma Lluch, així com de ponents àvids en intercanviar idees sobre el present i el futur de l’educació com Samí Nair, Francesco Tonucci, Adela Cortina, José Sacristán i Ángel Gabilondo.