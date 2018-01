Finalitza la reforma del Parc del Sagrari

Print This Post

El consistori ha invertit en aquesta intervenció un total de 23.000 euros procedents del superàvit obtingut en 2016.

El parc del Sagrari d’Almussafes conclou la fase final de la seua reforma.

Una pèrgola d’onze metres per dos metres, una zona infantil de jocs amb major capacitat, la construcció d’una nova font i la instal·lació d’un joc adaptat són les principals novetats amb les quals compta el Parc.

L’Ajuntament de la localitat ha invertit un total de 23.0000 euros amb càrrec al superàvit obtingut en l’exercici pressupostari de 2016 en aquesta intervenció urbanística que també ha inclós la dotació de nous espais de gespa.

Durant els dos últims anys s’han anat realitzant diferents intervencions per a modernitzar aquesta zona verda del terme municipal, entre les quals destaca la repavimentació d’una de les àrees i la instal•lació d’un circuit biosaludable per al col•lectiu de majors.