Finalitza el programa d’educaci’o vial al col.legis de l’Alcúdia

600 xiquets i xiquetes de Primària i Secundària participen en les classes teòriques i pràctiques organitzades per l’Ajuntament

El programa va començar amb les classes teòriques impartides pels professors d’autoescola David, Cristóbal i Enrique, en les que l’objectiu principal era que l’alumnat aprenguera com s’ha de comportar al carrer tant si van com a vianants, com a passatgers o com a conductors de vehicles sense motor.

Més tard, i amb la finalitat de posar en pràctica tot allò après a les aules, l’alumnat de 5é i 6é de primària va complementar les classes teòriques amb practiques impartides per l’agent de la Policia Local de l’Alcúdia Patri.

Les practiques començaren als patis de les escoles, en els quals es muntaren circuits tancats en els que els alumnes circulaven amb bicicletes i quads. Posteriorment els alumnes de 5é de primària realitzaren eixides en bicicleta pel carril bici del poble, mentre que l’alumnat de 6é va fer eixides a la Garrofera.

A l’Institut la darrera classe va estar impartida per Miguel Torres, una persona paraplègica que forma part de l’Associació de Prevenció i de Víctimes d’Accidents. Miguel ha explicat als alumnes de l’Institut, que estaven molt atents, la seua experiència personal, després de que un accident li canviaria la vida. Unes conseqüències que cada any pateixen milers de joves i de persones. Els ha parlat de les distintes lesions irreversibles que es poden patir i també de com ser persones responsables que eviten les distraccions, que es posen el cinturó de seguretat o el casc.