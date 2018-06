Finalitzen els cursos i tallers de la Regidoria d’Igualtat a Picassent

Print This Post

La Regidoria d’Igualtat va concloure, ahir per la vesprada, el curs 2017-2018. Més de 100 dones varen participar en un acte que va tindre lloc a la Casa Jove La Torta i que va donar per finalitzats els cursos i tallers que, un any més, han sigut un èxit de participació.

Les dones que conformen els diferents tallers posats en marxa per esta àrea, Moviment expressiu, teràpia i creixement personal i també informàtica, varen rebre, de mans de la regidora d’Igualtat, Belen Bernat, un diploma acreditatiu de la seua formació en estes modalitats.

Així també, varen estar presents el grup de dones de l’Escola Municipal de Teatre, qui foren les encarregades de llegir i interpretar diversos poemes, el grup de teatre del CEIP Príncep d’Espanya i l’Associació Dones Artesanes.

En la vetlada no faltaren les emocions i les experiències compartides entre totes les presents i les ganes de trobar-se prompte el curs següent.