Finalitzen les obres d’ampliació de voreres al carrer Reis Catòlics

Print This Post

Subscribe by Email

Connect on Linked in

Add to Google+

Follow on Facebook

Share on Facebook

Alzira, 3 de juliol de 2018 – Unes setmanes han sigut suficient per a realitzar les obres d’ampliació de voreres al carrer Reis Catòlics, des de l’encreuament del carrer Benito Pérez Galdós fins a l’encreuament del carrer Hort dels Frares. Unes obres que milloren considerablement la mobilitat dels vianants per la zona, i fan més còmode el trànsit diari, per la qual cosa des de la Regidoria de Gestió Urbanística s’informa que a partir de hui, dimarts, 3 de juliol queda restablida la circulació en este carrer.

Fernando Pascual, regidor de l’àrea responsable, ha declarat que; “estes actuacions estem realitzant-les per diferents punts de la nostra ciutat, amb l’objectiu de millorar la mobilitat, la comoditat del veïnat i sobre tot l’accessibilitat en una ciutat que cada vegada està més a prop de l’objectiu de fer d’Alzira una ciutat moderna, accessible i sostenible i, com no, millorar del trànsit i la imatge de la ciutat, que sens dubte va cap a un canvi significatiu”.